¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ1·î4Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î½ÐÆþ¶´ÉÍý¤òÃ´Åö¤¹¤ë¹ñ²È°ÜÌ±´ÉÍý¶É¤Ï4Æü¡¢2026Ç¯¸µÆüÏ¢µÙ´ü´Ö¡Ê1¡Á3Æü¡Ë¤Î½ÐÆþ¶¼Ô¿ô¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ28.6¡óÁý¤Î±ä¤Ù661Ëü5Àé¿Í¡¢1ÆüÅö¤¿¤ê220Ëü5Àé¿Í¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ô¡¼¥¯¤Ï1Æü¤Î226Ëü5Àé¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¦¤ÁÃæ¹ñËÜÅÚ¤Î½»Ì±¤Ï39.1¡óÁý¤Î336Ëü5Àé¿Í¡¢¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ª¡¦ÂæÏÑÃÏ¶è¤Î½»Ì±¤Ï15.9¡óÁý¤Î242Ëü2Àé¿Í¤À¤Ã¤¿¡£³°¹ñ¿Í¤Ï29.8¡óÁý¤Î82Ëü8Àé¿Í¤Ç¡¢¥Ó¥¶ÌÈ½ü¤Ç¤ÎÆþ¶¼Ô¤Ï35.8¡óÁý¤Î29Ëü2Àé¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÐÆþ¶¤·¤¿¹Ò¶õµ¡¡¢Á¥Çõ¡¢Îó¼Ö¡¢¼ÖÎ¾¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ11.4¡óÁý¤Î28Ëü3Àé·ï¤À¤Ã¤¿¡£