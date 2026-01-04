¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡¡¤¤¤¤Ê¤êÈô¤ó¤À¡ª°úÂà¤¹¤ëÃª¶¶¤ÎÉ¬»¦µ»¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³¡Ö·Ñ¾µ¤À¤Í¡×¡Ö¶»Ç®¡×
¡¡¡þWRESTLE KINGDOM 20 in Åìµþ¥É¡¼¥à¡¡EVIL¡¼¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê2026Ç¯1·î4Æü¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï4Æü¡¢¡ÖWRESTLE KINGDOM 20 in Åìµþ¥É¡¼¥à¡×¤ò³«ºÅ¡£Âè5»î¹ç¤Ç21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤ÎÃË»Ò½ÀÆ»100¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£NEVERÌµº¹ÊÌµé²¦¼ÔEVIL¤Ë»°³ÑÄù¤á¤ÇÄù¤áÍî¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¥¥ã¥ê¥¢½é¤È¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê»þÂå¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡¡Æþ¾ìÁ°¤Ë¤Ï¡¢04Ç¯¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò100¥¥íÄ¶µé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÇÁ´ÆüËÜ½ÀÆ»ÃË»Ò´ÆÆÄ¤ÎÎëÌÚ·Ë¼£¤¬ÏÂÂÀ¸Ý¤òÃ¡¤¤¤Æ¥¢¥í¥ó¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¥¢¥í¥ó¤ÏÄ¹È±¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢´Ý´¢¤ê»Ñ¤Ç¥é¥¤¥ª¥ó¥Þ¡¼¥¯¤¬Æþ¤Ã¤¿Çò¤Î½ÀÆ»Ãå¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¡¢Æþ¾ì¥²¡¼¥È¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£Æþ¾ì¥²¡¼¥È¤Ç½ÀÆ»Ãå¤òÃ¦¤°¤È¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¹õ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤ËÊÑ¿È¡£¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹½é¿Ø¤ÎÄ¹¤¤²ÖÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Î¥é¥Õ»¦Ë¡¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥»¥³¥ó¥É²ðÆþ¤·¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤ò½ÀÆ»µ»¤Ç°ì½³¡£
¡¡¶ì¤·¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥é¥à¤ÇÈ¿·â³«»Ï¡£¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¹¥é¥à¤«¤é¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ý¥¹¥È¤«¤é¤³¤ÎÆü¡¢°úÂà¤¹¤ëÃª¶¶¹°»ê¤ÎÉ¬»¦µ»¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤ò¤µ¤¯Îö¡£»î¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¥»¥³¥ó¥É²ðÆþ¤Ç¾¡¤Á¤¤ì¤º¡£¤³¤Î¤¢¤È¤âÁê¼ê¤Î¥Õ¥¡¥ì¤Ë¤è¤ë¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£¥×¥ì¥¹¤òÈïÃÆ¤·¤Æ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥¦¥ë¥Õ¤ÎÌÜ¤Ï»à¤ó¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£EVIL¤ÎÉ¬»¦µ»¤Ç¤¢¤ëEVIL¤òÊ§¤¤¹ø¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡£¤µ¤é¤Ë´ØÀáµ»¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÏÏÓÊú¤¨¼°¤Î»°³ÑÄù¤á¤Ç¼º¿À°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤Æ²ñ¾ì¤òÂçÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤ÏNEVER¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¹ø¤Ë´¬¤¤¤ÆÂà¾ì¡£Âà¾ì²ÖÆ»¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï°ìÎé¤·¤Æ»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥¦¥ë¥Õ¤Î¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤Ë¡Ö°úÂàÂç²ñ¤ÇÈäÏª¤Ïµã¤±¤ë¡ª¡×¡Ö·Ñ¾µ¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÌ¥¤»¤¿¤Í¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ö¶»Ç®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£