Î©Àî»Ö¤é¤¯¡Ö»ä¤ò´Þ¤á¤¿¡È¥Í¥Ã¥ÈÊÝ¼é»ÍÅ·²¦¡É¡×¤È¤ÏÃ¯¡©¡Ö¤½¤Î4¿Í¤ÇÈÖÁÈ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡Íî¸ì²È¡¦Î©Àî»Ö¤é¤¯¡Ê62¡Ë¤¬1ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO MX¡Ö»Ö¤é¤¯¡¦Çì»³¤Î¸À¤¤¤¿¤¤Êü¤À¤¤¸µÆüSP¡×¡ÊÌÚÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÊÝ¼é»ÍÅ·²¦¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤òÍÊ¸î¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¡ÈÊÝ¼é¤ÎÀ±¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿»Ö¤é¤¯¡£
¡¡¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï»ä¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤Û¤ó¤³¤ó¤µ¤ó¤È¡¢ËÌÂ¼¡ÊÀ²ÃË¡ËÊÛ¸î»Î¤È¡¢¥Õ¥£¥Õ¥£¤¬¡È¥Í¥Ã¥ÈÊÝ¼é»ÍÅ·²¦¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¹ÖÃÌ»Õ¡¦¿ÀÅÄÇì»³¤Ï¡Ö¤½¤Î4¿Í¤ÇÈÖÁÈ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê!¡×¤È¤¤¤¤¡ÖÊÝ¼é¤ÎÀ¯¼£²È¤«¤é¤Ï¡È»Ö¤é¤¯¤µ¤ó¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À!¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢»Ö¤é¤¯¤Ï¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢ÊÝ¼é¤«¤é¤ÏË«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£