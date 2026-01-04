²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÏÓÁêËÐ´ë²è¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÏÓ¤òÉé½ý¤·½Ð±é¸«¹ç¤ï¤»¡¡¼çºÅ¼Ô¤Ï¡Ö¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¡×
¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢BUDDiiS¤ÎSHOOT¡Ê¿¹½¥ÅÍ¡á23¡Ë¤¬¡¢4Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖNew Beginning Fes 2026¡×¤Ç¤Î¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÂÐ·è¤Î´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÏÓ¤òÉé½ý¤·¤¿¡£
´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢BUDDiiS¡¢aoen¡¢Lienel¡¢n¡¥SSign¡¢OWV¤¬»²²Ã¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×ÂÐ¹³¤Ç¤Î¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÂÐ·è¤ò¤·¤¿¡£ÃæÈ×¡¢SHOOT¡¢ÂÐÀï¼Ô¤Î¡Ö¤¢¤Ã¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ÇÃæÃÇ¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬ÏÓ¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤Ï¤±¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾å³Àâ«ÂÀÏ¯¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°´ë²è¤ÎÃæ»ß¤È¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂÐ·è¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤Ë¡¢BUDDiiS¤È¼çºÅ¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
BUDDiiS¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¡ØNew Beginning Fes 2026¡ÙËÜÈÖ¤Ç¤Î´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Æ¡¢SHOOT¤¬ÏÓ¤òÉé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤Î¸å¤Î½Ð±é¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤ÏSHOOT¤Î½Ð±é¤Ï¸«Á÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡ÖBUDDiiS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼SHOOTÍÍ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜ¸ø±é´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼Ãæ¤ËÉé½ý¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤ì°Ê¹ß¤Î½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤ÈÏ¢·È¤Î¾å¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¼çºÅ¼Ô¤È¤·¤Æ¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
SHOOT¤Ï¡¢¿¹½¥ÅÍ¤ÎÌ¾Á°¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤ÏTBS·Ï¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¡¢ÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡ÖMISS KING¡¿¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡×¡¢±Ç²è¡Ö¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£