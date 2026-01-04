『ブッダ』、『ベルサイユのばら』から『封神演義』、『キングダム』、『鬼滅の刃』まで、現代とは異なる時代を舞台とした漫画は数多い。



今、SNS上で大きな注目を集めているのはそんな"歴史漫画"がそれぞれどの時代を描いているのか可視化した「まんが年表」。



『封神演義』が紀元前1000年頃、『鬼滅の刃』が1900年頃という具合に、たしかにこの年表があれば作品への理解はより深まりそうだ。「中高生のときこういう図がほしかった」とこの年表を紹介したイラストレーターの山田だりさん（@nemure_yoiko）にお話を聞いた。



ーーこの年表を思いついたきっかけは？



山田：とにかく私は漫画がすきで小さい頃からずっとなにかしら読んでいたのですが、最近でいうと『逃げ上手の若君』『ゴールデンカムイ』『チ。』『鬼滅の刃』を読みまして、「あれ、これ時代的に近かったりする...?」という作品がどんどん思い浮かんできまして、制作に至りました。



ーー投稿に大きな反響がありました。



山田：年表を見てくださった方がどんどんいろいろな漫画をあげてくださって、積読が増えました。とてもうれしいです。もうすでに視聴したり読んだりしましたが、ずっと観ていられますね…。出版社さん！ぜひ公式の年表をつくってください！！



SNSユーザー達から



「可愛い絵入りで素晴らしい！出版社ごとでもいいのでこういろんな作品を横断的に視覚化できる図があったら最高ですね！」

「わかりみ… 応天の門は是非入れたい(藤原氏の他氏排斥) 平家物語(アニメ)も良かった。(平家の興亡) 探せば幕末にフォーカスしたやつも多そう。 …大河ドラマもアリなら鎌倉殿の13人(源氏台頭からの三代断絶、北条による武家政権確立)とか良き。」

「「逃げ上手の若君」の少し前が「日出処の天子」か 数千年単位の表だと、 この2作品の時代が近く感じる錯覚」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんもぜひ参考にしていただきたい。



なお山田さんは文字は大きく読みやすくルビをふり、休日には色をつけた「こどもカレンダー」をウェブショップで販売中。日にちや曜日の感覚を学んでいる未就学児〜小学校低学年おススメということなので、ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。







