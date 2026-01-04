地上高470mm！ 道なき道をゆく「究極の4輪」

ドイツのチューナーブランド「BRABUS（ブラバス）」は2025年5月13日、メルセデスAMG「G63」をベースにしたハイパフォーマンスピックアップ「XLP 800 ADVENTURE（XLP 800 アドベンチャー）」を発表しました。

世界で最もエクスクルーシブな「Gクラス」のピックアップトラックが、最新世代へと進化しました。ブラバスが発表したXLP 800 アドベンチャーは、最新のメルセデスAMG G63（W465型）をベースに、大胆なボディ延長とオフロード性能の強化を施したスーパーピックアップです。

【画像】超カッコイイ！ これが新「“Gクラス”ピックアップ」です！（98枚）

そのスタイリングは、まさに圧巻の一言。ブラバスのエンジニアたちは、ベース車両のラダーフレームをただ延長するだけでなく、リアアクスルを後方へ移動させるための専用フレームモジュールを開発。ホイールベースを500mm延長することで、後部に独立した荷台（ピックアップベッド）を持つスペースを確保しています。

これにより、ボディサイズは全長5320mm×全幅2100mmという、堂々たる巨体へと進化を遂げたのです。

新たに設けられた荷台の内側は、ブラバスのマリンボートでも使用される耐久性の高い「ソフトチーク」材で覆われており、カーボン製のボディパネルと相まって実用性と高級感を両立させています。

この巨体を支える足まわりには、ブラバスが誇る最新のサスペンション技術が投入されました。前後アクスルに「ポータルアクスル」を採用することで、最低地上高は驚異の470mmを確保。岩場や泥道など、あらゆる悪路をものともしない圧倒的な走破性を実現しています。

ホイールには、このモデルのために開発された22インチの「ブラバス モノブロック HD」ホイールを装着。8穴デザインの屈強なホイールに、325／55 R22サイズの大径オールテレインタイヤを組み合わせることで、強烈な視覚的インパクトと機能性を兼ね備えました。

その心臓部に収まるのは、ブラバスのエンジニアによって徹底的にチューニングされた4リッターV型8気筒ツインターボエンジンです。

高性能ターボチャージャーへの換装やECUの最適化を行うパフォーマンスアップグレードにより、最高出力800馬力・最大トルク1000Nmというスーパーカー顔負けのスペックを発揮。

この強大なパワーは9速ATを介して4つの車輪すべてに伝えられ、巨体でありながら0-100km／h加速は4.8秒をマークします 。なお、最高速度はタイヤの保護を考慮して210km／hに制限されています。

エクステリアは、ブラバスらしい「アドベンチャー」な装備で武装されています。フロントバンパーにはウインチ（最大牽引力4500kg）を内蔵し、ルーフには風切り音を抑えるデフレクター機能付きのLEDライトバーを装備。

また、カーボン製のパワードームやフェンダー、ボディサイドの電動格納ステップなど、機能性とラグジュアリーさを高めるディテールが随所に盛り込まれています。

一方、インテリアはブラバス マスターピースと呼ばれる最高級の仕立てとなっています。

デモカーの内装は、ブラックのエクステリアとは対照的な、鮮烈な「スカイブルー」のレザーとアルカンターラで統一。シート表面には精密な「ダイヤモンド・ダブル」キルトが施され、創業年である「77」のエンボスロゴが歴史への敬意を表しています。

もちろん、ブラバスの流儀に従い、インテリアのカラーや素材はオーナーの好みに合わせて無限に近いカスタマイズが可能です。

気になる価格ですが、ドイツでの価格（付加価値税抜き）は75万800ユーロ（約1億3676万円）と発表されています。

6輪の「XLP 800 6×6アドベンチャー」に対し、軽快さと取り回しの良さを兼ね備えた4輪のアドベンチャー。どちらも“究極のGクラス”であることに変わりはありません。