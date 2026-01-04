¥æ¥Ë¥¯¥í¡ÖUT¡×¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼Éü¹ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¥ì¥È¥í¤Ê¥É¥Ê¥ë¥É¤ä¥À¥ó¥Ü¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUT¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·îÃæ½Ü¤«¤é¡¢¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¶¨ÎÏ¤Î¤â¤ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖMAGIC FOR ALL¡×¤ÎÉü¹ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ´Éô½¸¤á¤¿¤¤¡ª¡¡Éü¹ï¡õºÆ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä°ìÍ÷
¢£¡ØÇòÀãÉ±¡Ù¤ä¡Ø¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡Ù¤â
¡¡º£²ó¡ÖMAGIC FOR ALL¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯ ¥Õ¥©¡¼ ¥ª¡¼¥ë ¥¿¥¤¥à¥ì¥¹ UT¡×¤Ï¡¢²áµî¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖUT¡×¤ò¤â¤È¤ËÉü¹ï¡õºÆ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¤È¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¡£¥ì¥È¥í¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê1Ëç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØÇòÀãÉ±¡Ù¤ä¡Ø¥À¥ó¥Ü¡Ù¡¢¡Ø¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡Ù¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëºîÉÊ¤Î¥¢¡¼¥È¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿T¥·¥ã¥Ä¤âÍÑ°Õ¡£ÁÇºà¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÈ©¿¨¤ê¤Î¤¤¤¤ÌÊ100¡ó¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
