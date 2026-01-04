à¥ª¥ì¥ó¥¸á·Ò¤¬¤ê!?¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Î¾®¶¶·úÂÀ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
¥ì¥¢¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¾®¶¶·úÂÀ¤µ¤ó¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÅìµþÅÔ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤âÌ³¤á¤ë¾®¶¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Î»ö¤Ç¤¹¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡Ö¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡×¤Ç³èÌö¤·¸½ºß¤ÏFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ûÌîÃÒÇ·¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¾Ð´é¤Ç¾®¶¶¤µ¤ó¤È¶¦¤Ëà°®¤ê¤³¤Ö¤·á¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¿ûÌî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎéµ·Àµ¤·¤¯nice guy¤Ç¤¹¡×¤È°õ¾Ý¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡²áµî¤Î½êÂ°Àè¤¬ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤È¤¤¤¦à¥ª¥ì¥ó¥¸á¤¬¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Î¿ûÌî¤È¡¢¼ã¼ê»þÂå¤Î¥ê¥ó¥°¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¾®¶¶¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¸æÆó¿Í¤È¤â¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬»÷¹ç¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£