¡Ö1Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤â½Ð¤»¤¿¡×¡¡Á´¹ñÁíÂÎ½àV¤ÎÂçÄÅ¡¢µÕÅ¾Éé¤±¤Ç¹ñÎ©Æ¨¤¹¤âÁ°¸þ¤¯¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û
¡¡¢¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡¡ÂçÄÅ1¡½2Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¡Ê4Æü¡¢±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡½à¡¹·è¾¡¤Çºò²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤Ç½àÍ¥¾¡¤ÎÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤¬¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ç2°Ì¤ÎÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ë1¡½2¡Ê1¡½2¡¢0¡½0¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¡¢3Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î4¶¯¿Ê½Ð¤òÀË¤·¤¯¤âÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡Àã¿«¤³¤½¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡£ÂçÄÅ¤ÏÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¤ËµÕÅ¾Éé¤±¡£Á°²óÂç²ñ¤Î3²óÀï¤ËÂ³¤¤¤ÆÁª¼ê¸¢¤Ç¶ìÇÕ¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ê¡Åçµþ¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö1Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤â½Ð¤»¤¿¡×¤È¾å¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°È¾21Ê¬¤Ë»³ËÜ¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬Áê¼êDF¤ÎÎ¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤ÆÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¤ÎÁ°Àþ¤«¤é¤Î¶¯Îõ¤Ê¥×¥ì¥¹¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤ÆµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂçÄÅ¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¹ª¤ß¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¤·Áê¼ê¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¹¶·â¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¶¼°Ò¤òÊÝ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤ÎÂÐÀï¤Ç¤â»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Ê¡Åçµþ¤Ï¡Ö¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£½àÍ¥¾¡¤·¤¿ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤Ç·âÇË¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åß¤Ë¤ÏºÆÅÙÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤Ø¤Î¹â¤¤ÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò¸åÇÚ¤ËÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡Æ»È¾¤Ð¤Ç¤Î¹õÀ±¤â¡¢º£Âç²ñ¤ÏÀÄ¿¹»³ÅÄ¤äÉÙ»³Âè°ì¤Ê¤É¶¯¹ë¤òÇË¤êÍ¥¾¡¸õÊä¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£º£Âç²ñ3ÆÀÅÀ¤Î»³ËÜ¤Ï¡Ö¼¡¤ËÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¤ÈÅö¤¿¤Ã¤¿»þ¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£ÀèÇÚ¤ÎÌµÇ°¤µ¤ò¶»¤Ë¹ï¤ßÁ°¤Ë¿Ê¤à¡£¡Ê»³ÅÄ¹§¿Í¡Ë