¥¿¥È¥¥¡¼Á´³«¤Î¥µ¥¦¥Ê»Ñ
¡¡ÃËÀ¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡ÖDA PUMP¡×¤ÎISSA(²Æì¸©½Ð¿È)¤¬¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃëÆÝ¤ß¤ÎÎ®µ·¡×¡Ö¥µ¥¦¥Ê10¡Á15Ê¬¤È¿åÉ÷Ï¤¡ß£³¡Á£´ ¤·¤Ã¤«¤ê¿åÊ¬Êäµë ¤½¤Î¸å¤Î¤¹¤¾Æ¤¤È¤¤¤¤¤Á¤³ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢ISSA¤ÎÂ¸µ¤ò¼Ì¤·¤¿¥µ¥¦¥ÊÆâ¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡Â¼ó¤Î¾å¤Ë·¡¤é¤ì¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Ïª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥¨¥°¤¤¥¿¥È¥¥¡¼¡×¡ÖÃë¤«¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¤ßÂ¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Öµ®½Å¤Ê¥µ¥¦¥Ê¥¿¥¤¥à¤òÇÁ¤¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿µ¤Ê¬¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼²á¤®¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤Ëº¤¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ºòÇ¯9·î¤Ë¤Ï¡¢ÏÓ¤ÈÂ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊT¥·¥ã¥ÄÈ¾¥º¥Ü¥ó¤Î¥é¥Õ¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¿¥È¥¥¡¼Æþ¤ì¤Æ¤ë¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤Î¤ÏÎ®ÀÐ¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤¬¤Ã¤Ä¤ê¸«¤¨¤Æ¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤ÈÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£