¹âºê»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢ÃË½÷£²¿Í¤ò¤±¤¬¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ£´£°Âå¤Î½÷À¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯¹âºê»Ô¤Ç£µ£°Âå¤ÎÃËÀ¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤¹¤ë¤Ê¤É»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹âºê»Ô³ÂôÄ®¤Î²ñ¼Ò°÷ ÅÏîµ°½²ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê£´£°¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£³Æü¸á¸å£±£±»þ¤´¤í¹âºê»Ô²¼¾®Ä»Ä®¤Î¹ñÆ»£±£·¹æ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢ÅÏîµÍÆµ¿¼Ô¤Î±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬ÀÖ¿®¹æ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤êÃË½÷£²¿Í¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÏîµÍÆµ¿¼Ô¤«¤é´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢£³Æü¸á¸å£¸»þ¤¹¤®¹âºê»ÔÈÓÄÍÄ®¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢£µ£µºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¹âºê»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
