¡¡³§¤µ¤Þ¡¢ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î»ÏÆ°¤ò5Æü¤Ë¹µ¤¨¡¢À¾¥¹¥ÝWEB¡¡OTTO¡ª¤Ç¤Ï¿·½Õ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢KBC¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ò¥ë¥Þ¥Ë¡×¤ÇËè½µÌÚÍËÆüÊüÁ÷¤ÎJ1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬Ç®Îõ±þ±çÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥Ó¥È¡¼¡¼¥¯¡×¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡¢²ÈËµÁ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê51¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£2·î³«Ëë¤Î¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÅ¸Ë¾¡¢´üÂÔ¤¹¤ëÁª¼ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¤µ¤ó¤Î¥¢¥Ó¥¹¥Ñ°¦¡¢»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦¹½À®¡á°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë
¡¡¡½¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¡Ö¥¤¡¼¥¹¥È¤È¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎÁÈ¤ßÊ¬¤±¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ÏÅöÁ³¥¦¥¨¥¹¥È¤ËÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ú¤Ê¬¤±¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£PK¤Ç·èÃå¤òÇò¹õ¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢12°ú¤Ê¬¤±¡£¤³¤ì¤ÏJ1ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¡Ö12¡×¤¬¾¡¤Á¤Ë½Ð¤ë¤Î¤«¡¢Éé¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÇÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£PKÀï¼¡Âè¤Ç¡¢°ìµ¤¤ËÍ¥¾¡Áè¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£GK¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç»ö¤Ç¤¹¤Í¡£¾®ÈªÍµÇÏÁª¼ê¤ÏPKÀï¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¾º¹ß³Ê¤¬¤Ê¤¯¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¤ÎÀïÎ¬¤Ë°ã¤¤¤¬½Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖºòÇ¯¤Ï6°Ì°Ê¾å¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥ê¡¼¥°¡ÊACL¡Ë¤¬ÌÜÉ¸¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ï³§¤µ¤ó¥¬¥Á¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¾¯¤·°éÀ®¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Âª¤¨Êý¤¬¼ã´³¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Î¶â´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¹Ô¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤¿·ø¼é¡¢¸Ç¤¤¼éÈ÷¤Î¥Ù¡¼¥¹¤¢¤ê¤¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÆÀÅÀ¤Î¾åÀÑ¤ß¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¶â´ÆÆÄ2Ç¯ÌÜ¤ÇÀï½Ñ¤Î¿»Æ©¤â¤è¤ê¿Ê¤à¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¿ô»ú¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½²¤µ¤ó¤«¤é¸«¤¿ºòÇ¯¤Î¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ÎÀï¤¤¤Ï¡£
¡¡¡Ö¶â¤µ¤ó¤¬¿·¤·¤¯´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ø¼é¤Ë¹¶·â¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¤è¤ê¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤âÈ½ÃÇÎÏ¤äÂ¸µ¤Îµ»½Ñ¤ò¤è¤êµá¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢Ê£¿ô¿Í¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤µ¤Þ¤Ï¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤ÎËÜ¿ô¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¥·¡¼¥ó¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¡Öºòµ¨¤Î1»î¹çÊ¿¶Ñ¥·¥å¡¼¥È¿ô¤Ï12¡¦9¤Ç¥ê¡¼¥°6ÈÖÌÜ¡£¥·¥å¡¼¥È¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£24Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°19ÈÖÌÜ¡Ê11¡¦1¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¤½¤ÎÀºÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡Ä¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥Ñ¥¹¤ÎËÜ¿ô¤â¡¢24Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â1»î¹çÊ¿¶Ñ¤Ç60ËÜ¤Û¤ÉÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Àï½Ñ¤Î¿»Æ©¼¡Âè¤Ç¤è¤ê´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤òÊú¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½º£µ¨´üÂÔ¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡¢±°°æÀ»À¸Áª¼ê¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÆÀÅÀÎÏ¡£¤³¤ÎÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¾å¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êFW¤ÎÆÀÅÀ¤ò²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢FWÅÐÏ¿¤ÎÁª¼ê¤ÎÆÀÅÀ¤¬¹ç·×9ÅÀ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±°°æÁª¼ê¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤µ¤¬¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤¬2026Ç¯¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¤¹¤´¤¯¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½Á°Àþ¤Ç¹¶·â¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤¬¤¤¤¤¹¶·â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÂçÂÎ¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»³´ßÍ´ÌéÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¤È¤¤Ê¤É¡¢Á°Àþ¤Î1¥È¥Ã¥×¤ÎÁª¼ê¤¬¤·¤Ã¤«¤êµ¯ÅÀ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¤µ¤Ð¤¯¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼ý¤á¤ë¡£Á°Àþ¤ÎFW¤ÎÁª¼ê¤¬µ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥·¥ã¥É¡¼¤¬À¸¤¤¿¤ê¡¢¥µ¥¤¥É¤¬À¸¤¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë½Ä¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤¯µ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦FW¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥¹¥È¥ï¡¼¥¯¤â´Þ¤á¤Æ¡¢±°°æÁª¼ê¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤â·è¤á¤ë¤·¡¢¼þ¤ê¤âÀ¸¤«¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥´¡¼¥ë¿ô¤Ï2·å¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢ºÇÄã¤Ç¤â¡ª¡×
¡¡¡½ºòµ¨¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Î1»î¹çÊ¿¶Ñ´ÑµÒ¿ô¤¬9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë1Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£²¤µ¤ó¤ÎÃÏÆ»¤Ê³èÆ°¤â¼Â¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡¡¡Ö»ä¤Î³èÆ°¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤ë¤«¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ëè½µ¡¢¤³¤Î¥¢¥Ó¥È¡¼¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ç¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ò±þ±ç¤¹¤ëÈÖÁÈ¤òÃÏÆ»¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ºòÇ¯¡¢ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤â½é¤á¤Æ¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¡¢°ì¸«¤µ¤ó¤È¤«¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿½é¿´¼Ô¸þ¤±¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´ÑÀï¥Ä¥¢¡¼¤âÂçÀ¹¶·¡£
¡¡¡ÖºòÇ¯¤â³«ºÅ¤·¤¿¡Ø²¥¢¥ÓµÁ¤È¹Ô¤¯¥Ù¥¹¥¹¥¿´ÑÀï¥Ä¥¢¡¼¡Ù¤Ç¤â¡¢½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤ò40¿Í¤Û¤ÉÊç½¸¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤½¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ø¼¡¤Ï¥Ñ¥Ñ¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ê¤É¤ÎÊó¹ð¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Î1Ëü7000¿Í°Ê¾å¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¿´¼Ô¡¢½é¤á¤Æ´ÑÀï¤ÎÊý¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¡ÖÁª¼ê¤Ï¤¤¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤¬Íè¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÎÉ¤¤ÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÂÎ¸³¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤è¤ê´¶¤¸¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡½¥¢¥Ó¥È¡¼¡¼¥¯¤Îº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡£
¡¡¡Ö¥¢¥Ó¥È¡¼¡¼¥¯¤ÎÌÜÅª¤Ï°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡¢»ä¤Ï¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ï¤³¤ÎÊ¡²¬¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ê¸²½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¸²½¤ò¡¢ºâ»º¤ò¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÃÏ°è¤Ëº¬¤Å¤«¤»¤¿¤¤¡¢º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤â1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¢¥Ó¥È¡¼¡¼¥¯¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ù¥¹¥¹¥¿¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¤³¤ÎÁª¼ê¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È¤«¡¢¾¯¤·¤Ç¤â´Ø¿´¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿º£Ç¯¤â¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢¡¼¤È¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÀ¾¥¹¥Ý¤µ¤ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½ÈÖÁÈ¤â¸½ºß3Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö2023Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï2005Ç¯¤ËJ1¤Ë¾º³Ê¤·¤¿»þ¡¢¾¾ÅÄ¹À´ÆÆÄ¤Î»þÂå¤«¤é¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¡¢°ì»þ´ü¥é¥¸¥ª¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥µ¥Ç¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤È¤«¤â¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤ÎÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢±óÎ¸¤Ê¤¯¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¤ê¡¢È¯¿®¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢2020Ç¯¤Ë¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤¬J1¤Ë¾º³Ê¤·¡¢21Ç¯¤«¤éÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢J1¤Ç3Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤ò¤ä¤é¤ó¤È¤¤¤«¤ó¤ä¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë´ë²è½ñ¤Ç½Ð¤·¤Æ»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½²¤µ¤ó¤Ï´ç¤ÎÁãµåµ»¾ì¤Ç¤Î¸ø³«Îý½¬¤âËè²ó¤Î¤è¤¦¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤è¤ê¡¢´ç¤ÎÁã¤ËËè½µÄÌ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¼èºà¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Æ°µ¡ÉÕ¤±¤¬Àµ¡¹Æ²¡¹¤È¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¡£º£¤Þ¤Ç¤ÏÇ¯¤Ë²¿²ó¤«¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼Â¶·¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡¡½ºÇ¸å¤ËPR¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡ÖËè½µÌÚÍËÆü¡¢KBC¥é¥¸¥ª¤Ç¡¢Ç®Îõ¤Ë¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥Ó¥È¡¼¡¼¥¯¡×¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¥Ù¥¹¥¹¥¿¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ÎÁª¼ê¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ê¹¤¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë40Ê¬¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£Ëè½µÁª¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤¬Åö¤¿¤ë´ë²è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÍß¤·¤µ¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ø¤Î°¦¤È¡¢Ç®ÎÌ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¤¼¤ÒÌÚÍËÆü¤ÎÀµ¸á¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×