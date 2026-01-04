¡ÚÂ®Êó¡ÛÂáÊá¤Î¾¯Ç¯3¿Í¤Ï¼Â¹ÔÌò¤«¡Ä°Ç¥Ð¥¤¥È¤ä¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤Îµ¿¤¤¤â»ëÌî¤ËÁÜºº¡¡ÀÅ²¬¸©Ä¹ÀôÄ®¤Î1000Ëü±ß¶¯Åð»ö·ï¡áÀÅ²¬¸©·Ù
2025Ç¯12·î22Æü¤ËÀÅ²¬¸©Ä¹ÀôÄ®¤Çµ¯¤¤¿¹âÎðÉ×ÉØ¤¬Çû¤é¤ì¸½¶âÌó1000Ëü±ß¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¶¯Åð»ö·ï¤Ç¡¢ÀÅ²¬¸©·Ù¤Ï2026Ç¯1·î4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¶¯Åð½ý³²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¤Ç¹â¹»À¸¤ò´Þ¤à17ºÐ¤Î¾¯Ç¯3¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯Åð½ý³²¤ä½»µï¿¯Æþ¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÀÒ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¡Ê17¡Ë¡¢²ñ¼Ò°÷¤Î¾¯Ç¯¡Ê17¡Ë¡¢º¸´±¹©¤Î¾¯Ç¯¡Ê17¡Ë¤Î3¿Í¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢2025Ç¯12·î22Æü¸áÁ°1»þº¢¡¢ÀÅ²¬¸©Ä¹ÀôÄ®Ç¼ÊÆÎ¤¤Ë¤¢¤ë²ñ¼Ò·ó½»Âð¤Ë3¿Í¤ÎÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢½»Âð¤Ë½»¤àÉ×ÉØ¤Î¸ý¤È¼ê¤ò¥Æー¥×¤ÇÇû¤ê¡¢¸½¶âÌó1000Ëü±ß¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÇû¤é¤ì¤¿ÃËÀ¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3¿Í¤ÏÃÎ¿Í´Ø·¸¤È¤ß¤é¤ì¡¢»Ø¼¨Ìò¤ä±¿Å¾¼êÌò¤Ê¤É¤Û¤«¤Ë¤â¶¦ÈÈ¼Ô¤¬¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½»Âð¤Ë½»¤àÉ×ÉØ¤È¤ÏÌÌ¼±¤¬¤Ê¤¯¡¢»öÁ°¤ËÂ¿³Û¤Î¶â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤ÏÅö»þ¡¢½»Âð¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ò¤¦¤í¤Ä¤¯ÉÔ¿³¤Ê3¿Í¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¤³¤Î3¿Í¤¬¼Â¹ÔÈÈ¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï3¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤ä¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤Î´ØÏ¢¤â»ëÌî¤ËÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£