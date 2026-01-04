商談やスーツに合わせて使い分け。時計愛好家が語る「複数所有」のメリットとは
NEXERは12月22日、HARADAとともに実施した「腕時計の着用シーンに関するアンケート」の結果を発表した。同調査は12月2日〜8日、「腕時計を持っている」と回答した全国の男女400人を対象に、インターネットで実施した。
現在、腕時計を持っていますか
現在、「腕時計を複数本持っている」と回答した割合は55%だった。35.8%は「ほぼ毎日着用している」と回答している。毎日装着する理由は、「気に入っているから」「仕事中はスマホを使えないので腕時計があると便利」「アクセサリーのひとつとして」などだった。
腕時計をどのくらいの頻度で着用していますか
腕時計を着用する理由は、「時間確認のため」(62.0%)が圧倒的に多く、「ファッションとして」(12.8%)が続いた。
腕時計を着用する主な理由
複数の腕時計を所有している人に、使い分けているか尋ねたところ、53.2%が「使い分けている」と回答した。具体的な使い分け例として、「エレガント系とスポーティー系」「仕事用とプライベート用」「フォーマルは腕時計、カジュアルはスマートウォッチ」「スーツによって変えている」「契約の際はワンランク上の時計」といった声が寄せられた。
腕時計は使い分けていますか
