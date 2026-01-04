Snow Man佐久間大介、人気LDHアーティストからの差し入れ＆やりとりに反響「推しが推しを応援する世界尊い」
【モデルプレス＝2026/01/04】Snow Manの佐久間大介が1月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。LDHアーティストとのやりとりを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】スノメンバー、人気LDHアーティストからの豪華差し入れ
この日、佐久間は「小森隼がコーヒーの差し入れくれた！！！はやとーーー！！ありがとーーー！！！」とGENERATIONSの小森隼からの差し入れを公開。EXILE TETSUYAがプロデュースを手掛けるAMAZING COFFEEのホットコーヒーやハニーラテなど数種類のコーヒーをポットに入れて差し入れしており、コーヒー豆の詳細も添えられていた。すると小森は佐久間の投稿を引用する形で「何も出来ませんが…最大のエールを送らせてください」とリポスト。佐久間も小森の投稿に「まじで嬉しいわ ありがとう！！！！！！ 爆飲みするw」とコメントし、仲睦まじいやりとりを披露していた。
この投稿には「事務所の垣根を超えた友情アツい」「やりとりほっこり」「（※佐久間と小森のメンバーカラーがピンクのため）ピンク同盟最高」「さっくんの嬉しさが溢れ出てる」「心も温まりそう」といったコメントが多数。また、Snow Manのドームツアー「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」の愛知・バンテリンドーム ナゴヤ公演が1月4日〜7日に開催されることから「推しが推しを応援する世界尊い」「ライブ前の気遣い素敵」などの声も寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆佐久間大介、GENERATIONS小森隼からの差し入れ公開
まじで嬉しいわ (^^)— 佐久間大介 (@SAK_SAK_SAKUMA) January 4, 2026
ありがとう！！！！！！
爆飲みするw
◆佐久間大介と小森隼のやりとりに反響
