香取慎吾、SMAP時代に5人で「食事でも行くかみたいな…」秘話明らかに
【モデルプレス＝2026/01/04】香取慎吾が、1月4日放送の読売テレビ系『しんごの芽（※芽は芽の絵文字）』（毎週土曜よる11時30分〜／1月10日スタート）の裏側に密着した15分番組（あさ11時45分〜）に出演。SMAP時代の秘話を披露した。
初回放送に向け、1月のマンスリーMCを務めるお笑いコンビ・令和ロマンのくるまから「今後こんな人来てほしいなとかありますか？」「会いたい人とかいるんですか？」と聞かれた香取は「マイケル・ジャクソンに会った時に『もう会いたい人はいないな』と思った」と答えた。「（『SMAP×SMAP』の）ゲストでマイケル・ジャクソンが来ちゃったから。終わった後にみんなで『こんな機会もないから、みんなで食事でも行くか？』みたいな話をして。行かなかったけどね」とSMAPメンバーとの秘話を告白。続けて「そんな話すらすることないのに、ポカーンとしてみんなで『どうする？』って」と当時の様子を懐かしんでいた。
また、関西ローカル番組でレギュラーを務めるのは初めてという香取は、今回オファーを受けた理由について「『うさかめ（草磲やすともの うさぎとかめ）』で、つよぽん（草なぎ剛）が良くしてもらっているから」と明かしていた。（modelpress編集部）
