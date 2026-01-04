À¾Ìî¼·À¥¡¢ºÇ¶áÆ³Æþ¤·¤¿¡È·ò¹¯´ï¶ñ¤ÎÎÉ¤µ¡É¸ì¤ë¡ÖºÇ¶á¤Ï´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡Ä¡×
½÷Í¥¤ÎÀ¾Ìî¼·À¥¡Ê31ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖKDDI LINKSCAPE¡×¡ÊJ-WAVE¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÇ¶áÆ³Æþ¤·¤¿·ò¹¯´ï¶ñ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
au¡ÊKDDI¡Ë¤ÎCM¡Ö°Õ¼±¹â¤¹¤®¡ª¹â¿ù¤¯¤ó ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾Ìî¼·À¥¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£1·î13Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë»£±ÆÃæ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢À¾Ìî¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ï´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤ª²È¤ÎÃæ¤Ç¿ÈÂÎ¤ò¤È¤Ë¤«¤¯Îä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥°¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¤ò¤ª²È¤ÎÃæ¤ÇÍú¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¾è¤Ã¤Æ¥Ö¥ë¥Ö¥ë¿¶Æ°¤¹¤ëÂæ¡¢·ò¹¯´ï¶ñ¡¢·ìÎ®¤òÎ®¤½¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤¢¤ì¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤Æ¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
À¾Ìî¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÅß¤«¤é¿¶Æ°¥Þ¥·¥ó¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÎä¤¨¶ñ¹ç¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Îä¤¨¤¿¿ÈÂÎ¤Ë·ìÎ®¤¬µÞ¤ËÎ®¤ì¤ë¤È¤«¤æ¤ß¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤«¤æ¤ß¤Î¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È²¹¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
au¡ÊKDDI¡Ë¤ÎCM¡Ö°Õ¼±¹â¤¹¤®¡ª¹â¿ù¤¯¤ó ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾Ìî¼·À¥¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£1·î13Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë»£±ÆÃæ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢À¾Ìî¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ï´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤ª²È¤ÎÃæ¤Ç¿ÈÂÎ¤ò¤È¤Ë¤«¤¯Îä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥°¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¤ò¤ª²È¤ÎÃæ¤ÇÍú¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¾è¤Ã¤Æ¥Ö¥ë¥Ö¥ë¿¶Æ°¤¹¤ëÂæ¡¢·ò¹¯´ï¶ñ¡¢·ìÎ®¤òÎ®¤½¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤¢¤ì¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤Æ¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
À¾Ìî¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÅß¤«¤é¿¶Æ°¥Þ¥·¥ó¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÎä¤¨¶ñ¹ç¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Îä¤¨¤¿¿ÈÂÎ¤Ë·ìÎ®¤¬µÞ¤ËÎ®¤ì¤ë¤È¤«¤æ¤ß¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤«¤æ¤ß¤Î¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È²¹¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È¸ì¤Ã¤¿¡£