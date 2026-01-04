À¾Ìî¼·À¥¡¢°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿½Ð²ñ¤¤¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇµÌÚºä46¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¡×
½÷Í¥¤ÎÀ¾Ìî¼·À¥¡Ê31ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖKDDI LINKSCAPE¡×¡ÊJ-WAVE¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇµÌÚºä46¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
au¡ÊKDDI¡Ë¤ÎCM¡Ö°Õ¼±¹â¤¹¤®¡ª¹â¿ù¤¯¤ó ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾Ìî¼·À¥¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬½Ð¤ë¤È¡¢À¾Ìî¤Ï¡Ö¤â¤¦¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇµÌÚºä46¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
À¾Ìî¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é²ñ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆ±Ç¯Âå¤Î»Ò¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¶ì³Ú¤ò¤È¤â¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Åö»þ¤ÏËèÆü°ì½ï¤Ë¡¢·ù¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤¬º£¤Ï³Æ¡¹¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÉÑÈË¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¸«¤«¤±¤ë¡¢¤ª»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È¡¢²¿¤«¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë´¶¤¸¤¬Â¾¤Ë¤Ê¤¤´¶¤¸¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
