¼¯²°»Ôµ±ËÌÄ®¤Î½»Âð²ÐºÒ¡¡°äÂÎ¤Ï86ºÐ¤Î½»¿Í½÷À¤ÈÈ½ÌÀ¡¡¼¯»ùÅç
¼¯»ùÅç¸©¼¯²°»Ô¤Çº£·î2Æü¡¢½»Âð¤Ê¤É3Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤¿²Ð»ö¤Ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î²È¤Ë½»¤à86ºÐ¤Î½÷À¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ïº£·î2Æü¡¢¼¯²°»Ôµ±ËÌÄ®¿ÛË¬¸¶¤ÇÌÚÂ¤Ê¿²°¤Î½»Âð¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ëµí¼Ë¡¢¼Ö¸Ë¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ3Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
½»Âð¤Î¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢DNA´ÕÄê¤Ê¤É¤Î·ë²Ì¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤àÊ¿ÌîÍÎ»Ò¤µ¤ó(86)¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ç»à°ø¤ä²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ÂçÁ¥,
¾åÅÄ,
Êè,
¿ÀÆàÀî,
»ûÅÄ²°,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ÆÁÅç,
³ùÁÒ,
ÀÅ²¬