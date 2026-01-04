À¾Ìî¼·À¥¡¢ºÇ¶á¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈËÒ¾ì·Ð±Ä¥²¡¼¥à¡É¤Ï¡Ö1ÉÃ¤âÎ©¤Á»ß¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡×ÂçË»¤·
½÷Í¥¤ÎÀ¾Ìî¼·À¥¡Ê31ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖKDDI LINKSCAPE¡×¡ÊJ-WAVE¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÇ¶á¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥²¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¡¢¡ÖÁ´Á³¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª1ÉÃ¤âÎ©¤Á»ß¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
au¡ÊKDDI¡Ë¤ÎCM¡Ö°Õ¼±¹â¤¹¤®¡ª¹â¿ù¤¯¤ó ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾Ìî¼·À¥¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î»þ´Ö¤Ç1ÈÖÍî¤ÁÃå¤¯¤Î¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢À¾Ìî¤Ï¡Ö´ðËÜ¡¢¤ª²È¤Ë¤¤¤ë»þ¤ÏºÇ¹â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥»¡¼¥Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¥²¡¼¥à¤È¤«¤Ç¤¤¤¦¡¢ÀäÂÐÅ¨¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¡×¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¾Ìî¤Ï¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó·Ï¤Î¥²¡¼¥à¤â¤¹¤ë¤¬¡¢¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ·Ï¤Î¥²¡¼¥à¤â¹¥¤¤Ç¡¢¡ÖºÇ¶á¤ÏËÒ¾ì¤ò·Ð±Ä¡Ê¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤ò¡Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¤³¤ì¤¬¤¤¤Ã¤½¤¬¤·¤¯¤Æ¡£¤ä¤ë¤³¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Á´Á³¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª1ÉÃ¤âÎ©¤Á»ß¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
