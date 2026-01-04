ËÌ¶å½£»Ô¤ÇŽ¢¤ªÀµ·îU¡¦I¥¿ー¥ó´ë¶È¸òÎ®²ñŽ£ ´ØÏ¢»ö¶È¤Ê¤É¤ò·Àµ¡¤ËºòÇ¯ÅÙ¤Ï²áµîºÇÂ¿256¿Í¤¬½¢¿¦
ËÌ¶å½£»Ô¤Ç¤Ïµ¢¾Ê¤Î»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÃÏ¸µ¤Ø¤Î½¢¿¦¤äÅ¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ¶å½£»Ô¤ÎŽ¢¤ªÀµ·îU¡¦I¥¿ー¥ó´ë¶È¸òÎ®²ñŽ£¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¾ì´ë¶È¤Ê¤É10¼Ò¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï´ë¶È¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Ø¤Î°Ü½»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¥Öー¥¹¤Ê¤É¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£U¥¿ー¥ó½¢¿¦¤Î´õË¾¼Ô
Ž¢¤¤¤í¤¤¤í¶È¼ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤â¤¢¤ê¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ž£
¢£I¥¿ー¥ó½¢¿¦¤Î´õË¾¼Ô
Ž¢¤É¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤Ë½¢¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ëºàÎÁ¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡£Ž£
ËÌ¶å½£»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿U¡¦I¥¿ー¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë256¿Í¤Î½¢¿¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¸òÎ®²ñ¤Ï5Æü¤â¡¢ÊÌ¤Î´ë¶È¤¬»²²Ã¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹(¸á¸å1～5»þ)¡£