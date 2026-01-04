ホワイトソックス傘下2Aの西田陸浮内野手（24）が4日、自身が23年に起業した「ワンハネ」と米リクルーティングメディア「Five Tool」が連携した野球イベントを千葉県成田市内で開催した。

主な対象は米大学所属の日本選手で、編入時に必要な「プレー動画」を準備する場として企画した。「Five Tool」は米大学コーチ向けのサブスクリプション型サービス。同社のジェフリー・カーン副社長らが来日して実際にデータを測定しながら、60ヤード走や打球の初速、捕手のポップタイム（捕手がボールを捕球し二塁手が捕球するまでの時間）などプレー動画を撮影し、即座にSNSに投稿した。

西田自身は車で全米を回って自分を売り込み、マウントフッド・コミュニティ・カレッジからオレゴン大への編入を勝ち取ったが、「正直、あれは無理です。きつすぎます」と振り返る。だからこそ、動画の必要性を感じ、今回のイベント開催につなげた。

ただ、「動画を見てもらって終わりではない。決まったら、実際に大学に行って、監督やコーチと会って、雰囲気を見て決めるべきだと思っています」と言う。さらに「僕の目標の一つは日本の大学野球が発展すること。将来的には日本の大学のコーチが参加し、高校生が直接アピールできる場をつくりたい」と続けた。

西田の米3年目の昨季は2Aで115試合に出場し打率・273、出塁率・403をマーク。このオフはスマートフォンでデータ計測、分析ができるアプリ「スマートスカウト」と契約し、スイングスピード向上をテーマにトレーニング。米4年目の26年シーズンに向け「今年が勝負です。目標は3A。定着できれば、メジャーに行ける」と力説。この1年で体重を63キロから72キロまで増量し「奥さんに大分、手伝ってもらいました」と感謝の気持ちも忘れない。

2年総額3400万ドル（約53億円）でホワイトソックスへの移籍が決まった2学年上の村上とは立場こそ違うが、春季キャンプでは同じ日本選手としてサポートできる環境にある。「チームを引っ張っていく立場で将来的にキャプテンになるような選手。チームのために、もし困ったことがあればできることをしたい」と話した。（柳原 直之）