英国出身の俳優トミー・バストウ（34）が4日放送の「『ばけばけ』正月インタビュー 前半の名シーンを振り返り！」に出演。女優の郄石あかり（23）がヒロインを務める同局の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）について話した。

番組では、新年を迎え物語も後半に突入していくということで、郄石が演じるトキと自身が演じているヘブンのこれまでの物語を振り返った。

朝ドラに出演していることについてトミー・バストウは「そうですね…僕の友達とか家族はみんな西洋に住んでいるから反応はあまりありません。だけど日本の友達『SHOGUN 将軍』の共演者は凄く応援してくれて、反応が凄く良かった。感動しました」と明かすと、郄石からは「でもご両親がセットに来られたりとかもしていて、そういうところでばけばけを(トミーの両親も)一緒に感じてくださっているのは私もうれしかったです」と声が上がった。

さらに、自身は「後半はエモいシーンがたくさんある、たくさん泣いたり本当に笑ったり転んだりしていますねヘブンさんとトキさん」とした上で、「関係が深くなっていろいろな苦労と問題がきて一緒に乗り越えることが凄くいいと思います。最後まで見てくれたらうれしいです」と話した。