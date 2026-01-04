¡ÚÂ®Êó¡Û¥Ñー¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢Ää¼ÖÃæ¤Î¼Ö¤Ç£²¿Í»àË´¡¡¼«»¦¤«ÌµÍý¿´Ãæ¤Î²ÄÇ½À¤â¡¡ÂçÊ¬¼«Æ°¼ÖÆ»Í³ÉÛ³ÙPA
ÂçÊ¬¸©Í³ÉÛ»ÔÅòÉÛ±¡Ä®¤òÁö¤ëÂçÊ¬¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÍ³ÉÛ³Ù¥Ñー¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ËÄä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ú»Í¾èÍÑ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃË½÷¤¢¤ï¤»¤Æ£²¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬£´Æü¸á¸å¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¼«»¦¤«ÌµÍý¿´Ãæ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ú»Í¾èÍÑ¼Ö¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÊ¬¼«Æ°¼ÖÆ»¾å¤ê¤ÎÍ³ÉÛ³Ù¥Ñー¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È4Æü¸á¸å£²»þ¤´¤í¡Ö£³Æü¤«¤éÉÔ¿³¤Ê¼Ö¤¬Ää¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤È¤³¤í¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÇ¯ÎðÉÔ¾Ü¤ÎÃËÀ£±¿Í¤È½÷À£±¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Î¼ó¤Ë¤Ï½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¼«»¦¤«ÌµÍý¿´Ãæ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£