Ãæ¹ñ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡¦¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤ÎÂ¨»þ²òÊü¤òÍ×µá¡¡¹´Â«¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤·¡Ö¿¼¹ï¤Ê·üÇ°¡×É½ÌÀ¡¡
¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï¡Ö¿¼¹ï¤Ê·üÇ°¡×¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤ÎÂ¨»þ²òÊü¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï4Æü¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤ò¹´Â«¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤·¡Ö¿¼¹ï¤Ê·üÇ°¡×¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢É×ºÊ¤ÎÂ¨»þ²òÊü¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹Ô°Ù¤Ï¹ñºÝË¡¤ä¹ñÏ¢·û¾Ï¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀ¯¸¢¤ÎÅ¾Ê¤¡×¤ò¤ä¤á¡¢ÂÐÏÃ¤È¸ò¾Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦Í¿ô¤Î»ºÌý¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤È´Ø·¸¤¬¿¼¤¯¡¢¸¶Ìý¤ÎÂçÈ¾¤ÏÃæ¹ñ¸þ¤±¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£