¤¤¤¤Ê¤ê²¦ºÂÃ¥¼è¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ö¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÅö¤ÎÀï¤¤¡×¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¹Ê¤áµ»¡È°ìËÜ¾¡¤Á¡É¡Öº£Æü¤ä¤Ã¤È¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¡¦¿·ÆüËÜ¡×¡Ê£´Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ËèÇ¯¹±Îã¤Î£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¸ÞÎØÃË»Ò£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¤¤¤¤Ê¤ê£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦ºÂ¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò³Ý¤±¤Æ¶Ë°¥ì¥¹¥é¡¼¤Î£Å£Ö£É£Ì¤Ë·àÅª¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££±£²Ê¬£µ£³ÉÃÊÑ·Á»°³Ñ¹Ê¤á¤Ç²¦¼Ô¤ò¼º¿À¤µ¤»¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾×·â¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ë¥É¡¼¥à¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¤¿¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ï»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ç£²£³Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿½ÀÆ»¤ò°úÂà¤·¤Æ¡¢º£Æü¤ä¤Ã¤È¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤òÞú¤Þ¤»¡¢¡ÖÀµÄ¾º£Æü¤Î¾¡Íø¤Ï¥Ó¥®¥Ê¡¼¥º¥é¥Ã¥¯¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÅö¤ÎÀï¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤â¤Ã¤È¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÀÆ»ÃË»ÒÂåÉ½´ÆÆÄ¤ÎÎëÌÚ·Ë¼£»á¤¬½ÀÆ»Ãå»Ñ¤Ç¿ØÂÀ¸Ý¤òÃ¡¤¯Ãæ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ý´¢¤ê¤Ç½ÀÆ»Ãå»Ñ¤Î¥¦¥ë¥Õ¡£½ÀÆ»Ãå¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤ë¤È¡¢¿·Æü¤Î¼ã¼ê¡¦¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¹õ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¿¥¤¥Ä¡£Æ²¡¹¤ÈÆþ¾ì¤·¡¢¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¸ø¼°²ñ¸«¤Ç²¦¼Ô¤«¤éÉé¤±¤¿¾ì¹ç¤Ï´Ý´¢¤ê¤ÈÍ×µá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤ÎÁ°¤Ë³Ð¸ç¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡£Å£Ö£É£Ì¤«¤éÀèÀ©¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢Åê¤²µ»¤«¤é°µÅÝ¡££Å£Ö£É£Ì¤ò¾ì³°¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¥»¥³¥ó¥É¤Î½±·â¤ò¼õ¤±¤ÆÎôÀª¤Ë¡£²ÖÆ»¤Ç¥Ñ¥¤¥×°Ø»Ò¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ÆÌåÀä¤·ÅÝ¤ì¤³¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤ë¤â£Å£Ö£É£Ì¤Î¥é¥Õ¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢È¿·â¡£¥»¥³¥ó¥ÉÍðÆþ¤òÂç¹ø¡¢Ê§¤¤¹ø¡¢°ìËÜÇØÉé¤¤¤È¤¤¤¦½ÀÆ»µ»¤Ç¤Ï¤ÍÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢£Å£Ö£É£Ì¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼ÌÜ¤Ä¤Ö¤·¤ò¼õ¤±¤Æ»ë³¦¤òÄÙ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´ÖÀÜµ»¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¿¤È¤«¥í¡¼¥×¤ËÆ¨¤ì¡¢¥é¥ê¥¢¡¼¥ÈÏ¢È¯¤Ë¤âÂÑ¤¨È´¤¤¤¿¡££Å£Ö£É£Ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥é¥à¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤Æ¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥é¥à¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤«¤é¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£¥×¥ì¥¹¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥ÈÀ£Á°¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥»¥³¥ó¥ÉÍðÆþ¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ï¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¹¶·â¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢¥°¥í¥Ã¥¡¼¾õÂÖ¡£ºÇ¸å¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¿²¤«¤µ¤ì¤Æ¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥×¥ì¥¹¤ò¼õ¤±¤ÆÃî¤ÎÂ©¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â£Å£Ö£É£Ì¤òÅê¤²µ»¤ÇÊÖ¤¹¤È¡¢¹Ê¤áµ»¤ÇÍî¤È¤·¡¢¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¦¥ë¥Õ¤Ï¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤«¤ì¤ë¤È¡¢Íº¤¿¤±¤Ó¤ò¤¢¤²¤¿¡£