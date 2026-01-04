ºÇÂç9Ï¢µÙ¤ÎÇ¯ËöÇ¯»ÏºÇ½ªÆü¡Ä³ÆÃÏ¤Ç¿·½Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¤¯¤Þ¥â¥ó¤¬¡Ö½ñ¤½é¤á¡×Ê¡Åç¤Ç¡Ö¤Ï¤·¤´¾è¤ê¡× µþÅÔ¤Ç¤Ï¡Ö½³µÇ½é¤á¡×
ºÇÂç9Ï¢µÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎµÙ¤ß¤â4Æü¤¬ºÇ½ªÆü¡£
¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤µ¤²¹¤ÎÃæ¡¢¿·Ç¯¹±Îã¤Î¹Ô»ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë³ÆÃÏ¤Ç¾Ð´é¤È´¿À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Çï¼ê¤ÎÃæ¡¢ÅÐ¾ì¤·¤¿·§ËÜ¸©¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¤¯¤Þ¥â¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ4Æü¤Ï»Å»ö»Ï¤á¡£
ËèÇ¯¹±Îã¤Î½ñ¤½é¤á¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢2026Ç¯¤Î´³»Ù¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¡Ö¤¦¤·¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¤·¡×¤Î»ú¤ò¥µ¥¤¥ó¤Ç¤´¤Þ¤«¤¹¤³¤È¤Ë¡£
¤·¤«¤·ºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Æ¤¬¤ß¤Î¤¢¤ëÇÏ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿½ñ¤½é¤á¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Ê¡Åç¡¦ÆîÁêÇÏ»Ô¤ÎÁêÇÏ¾®¹â¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢²Ð»ö¤Î¤Ê¤¤°ìÇ¯¤ò´ê¤¦¿·Ç¯¹±Îã¤Î¡È¤Ï¤·¤´¾è¤ê¡É¤¬ÊôÇ¼¤µ¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤È¤Ó¿¦¿Í¤¬¹â¤¤¤Ï¤·¤´¤Î¾å¤Ç²ÚÎï¤Êµ»¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½êÊÑ¤ï¤Ã¤ÆµþÅÔ¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡¦²¼³û¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Ê¿°Âµ®Â²¤ÎÍ·¤Ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¿·½Õ¹±Îã¤Î¡Ö½³µÇ¡Ê¤±¤Þ¤ê¡Ë½é¤á¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±¨Ë¹»Ò¡Ê¤¨¤Ü¤·¡Ë»Ñ¤Î¤Þ¤ê¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢³Ý¤±À¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¹ª¤ß¤Ë½³¤ê¤Ä¤Ê¤°¤ÈÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4Æü¤ÏËÌÆüËÜ¤Ê¤É¤Ç¤ÏÀã¤ä±«¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ØÅì¤Ê¤É¤ÏÀ²¤ì¤ÆÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÀµ·îµÙ¤ßºÇ½ªÆü¡£
Â¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î´Ñ¸÷ËÒ¾ì¡¦¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¡£
ÇÏ¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢2026Ç¯¤Î´³»Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
200Æ¬¤ÎÍÓ¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÍÊ¸»ú¤Ê¤é¤Ì¡ÈÍÓÊ¸»ú¡É¤Ç½ñ¤¯¡Ö¥¦¥Þ¡×¤Î»ú¡£
¸«»ö¤Ë½ñ¤¾å¤¬¤ë¤ÈÇï¼ê¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ý¥Ë¡¼¤¬³¨¤òÉÁ¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«¤«¤ì¡¢2026Ç¯¤Î´³»Ù¤¬Âç³èÌö¤Ç¤·¤¿¡£