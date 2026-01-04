長崎ヴェルカが4連勝で前半戦終了…リーグ首位27勝3敗でシーズン折り返し

1月4日にハピネスアリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第18節が行われ、長崎ヴェルカが横浜ビー・コルセアーズと対戦した。

長崎は同点で迎えた第1クォーター残り2分30秒から0－7のランを献上。スタンリー・ジョンソンが得点を決めたものの、5点のビハインドを背負った。

第2クォーターは序盤からジョンソンと熊谷航がオフェンスを引っ張ると、イヒョンジュン、ジャレル・ブラントリーも加勢。一挙30得点を積み上げ、55－51と逆転に成功した。

後半はリードを保ちながら試合を展開。第4クォーター開始2分42秒に3点差まで詰め寄られる場面があったが、相手に主導権を渡さず、ブラントリー、熊谷、ヒョンジュンが得点を重ねた。

第4クォーター終盤にはジョンソンが3ポイントシュートを決めれば、馬場雄大がダンクを炸裂。リーグ首位の強さを見せつけ、91－78で勝利を収めた。

長崎は初戦に続き、ジョンソンが26得点、ブラントリーが21得点、ヒョンジュンが17得点、馬場が12得点と、先発4人がチームをけん引。4連勝を飾り、27勝3敗でシーズン前半戦を終えた。

なお、長崎は24日のリーグ再開初戦で三遠ネオフェニックスと対戦する。

■試合結果



長崎ヴェルカ 91－78 横浜ビー・コルセアーズ（@ハピネスアリーナ）



長崎｜25｜30｜16｜20｜＝91



横浜｜30｜21｜13｜14｜＝78

【動画】長崎ヴェルカvs横浜ビー・コルセアーズ ハイライト