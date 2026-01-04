神戸GK高山汐生が琉球へのレンタルから復帰「日々全力でプレー」「勝利、タイトル獲得に貢献します」
ヴィッセル神戸は4日、GK高山汐生(24)がFC琉球への期限付き移籍から復帰することを発表した。
高山は筑波大から2024年に神戸へ加入し、2025年は琉球へ期限付き移籍。ここまで公式戦の出場はない。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●GK高山汐生
(たかやま・しおき)
■生年月日
2001年6月13日(24歳)
■出身地
神奈川県藤沢市
■身長/体重
190cm/83kg
■経歴
湘南レオーネ-湘南U-15平塚-湘南U-18-筑波大-神戸-琉球
■出場歴
なし
■獲得タイトル
J1リーグ(2024)、天皇杯全日本サッカー選手権大会(2024)
■代表歴
U-15日本代表(2016)、U-16日本代表候補(2016)
■コメント
▽神戸側
「この度、ヴィッセル神戸に復帰することになりました。
素晴らしい選手・スタッフ、ファン・サポーターの皆さまと再びヴィッセル神戸のエンブレムを胸に、共に戦えることを嬉しく思います。
日々全力でプレーし、ヴィッセル神戸の勝利、タイトル獲得に貢献しますので、応援のほどよろしくお願いします。」
▽琉球側
「1年間応援ありがとうございました。この度、ヴィッセル神戸に復帰する事になりました。
チームとしての目標に届かず、個人的にもチームの力になることが出来ずに悔しさが残るシーズンとなりました。そのような状況でも応援してくださる方々の声援や、素晴らしいスタッフ・チームメイトに恵まれ今シーズンを走り抜くことが出来ました。本当にありがとうございました。
客観的に見れば今回の期限付き移籍は失敗だと感じると思いますが、この移籍を正解にするのも失敗にするのも今後の自分次第だと考えています。正解を選択するのではなく、選択を正解にできるように。琉球にきたことを正解にできるように自分を信じ、夢を叶えるために今後もプレーしていきます。
改めまして、これまで支えていただきました皆さま1シーズンという短い期間でしたが、ありがとうございました。沖縄で過ごした時間は自分にとって大変貴重なものになりました。これからもFC琉球を応援しています。また、いつか会いましょう」
