柏FWワッド・モハメッド・サディキが岐阜に育成型期限付き移籍「悔しいという気持ちを抱きながらこの決断を」
FC岐阜は4日、柏レイソルからFWワッド・モハメッド・サディキ(19)が育成型期限付き移籍で加入すると発表した。背番号は「18」。移籍期間は2026年6月30日までとなり、柏と対戦する公式戦には出場できない。
同選手は2025年に柏U-18からトップチームへ昇格し、プロ1年目はFC琉球へ育成型期限付き移籍。J3リーグ戦12試合、ルヴァンカップ1試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FWワッド・モハメッド・サディキ
(WADE Mohamad Sadiki)
■生年月日
2006年5月29日(19歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
187cm/83kg
■経歴
JunsSC U-12-柏U-15-柏U-18-柏-琉球-柏
■出場歴
J3リーグ:12試合
リーグカップ:1試合
■コメント
▽岐阜側
「この度FC岐阜に育成型期限付き移籍で加入することになりました、ワッド モハメッド サディキです。
プロ1年目で結果を残すことができなくて、悔しいという気持ちを抱きながらこの決断をしました。
2年目こそは結果を残して、自分の武器を存分に発揮しようと思っているので、応援よろしくお願いします。そしてこれからよろしくお願いします!」
▽柏側
「リリースにありました通り、このたびFC岐阜に育成型期限付き移籍することになりました。柏レイソルは昨シーズンJ1リーグ2位と功績を残したのにも関わらず、1年目は結果を出すことができずに終わってしまいました。2年目は絶対に結果を残して、いつか日立台でプレーして柏熱地帯に飛び込めるように頑張ってくるので、応援していただけたら嬉しいです。行ってきます!」
▽琉球側
「リリースにありました通り、この度FC岐阜に育成型期限付き移籍することになりました。プロ1年目ということもあってFC琉球への愛はとてもあったにも関わらず、結果を残すこともチームを勝利に導くこともできず、とても悔しい気持ちでいっぱいです。ですが2年目で飛躍して、FC琉球でプレーしたあの1年があったから結果を残せたと言えるように頑張るので、応援のほどよろしくお願いします。1年間ありがとうございました!」
