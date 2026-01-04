BE:FIRSTÌæÉÕ±©¿¥¸Ó¤Ç²Ö¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Õ¤¶¤±¤Ê¤¤¥Þ¥Ê¥È¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¡Ö¹õÈ±¥¸¥å¥Î¥ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥½¥¦¥¿¤Î»ëÀþ¤ä¤Ð¤¤¡×
¢£MANATO¤À¤±²Ö¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBE:FIRSTÌæÉÕ±©¿¥¸Ó¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡õ½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È①～②
BE:FIRST¸ø¼°SNS¤Ç¥á¥ó¥Ðー6¿Í¤ÎÌæÉÕ±©¿¥¸Ó»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥á¥ó¥Ðー¤Ï²Ö¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢¶»¸µ¤ËÅº¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹õ¤¤ÃåÊª¤Ë²Ö¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤â±Ç¤¨¤ë¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢MANATO¡Ê¥Þ¥Ê¥È¡Ë¤À¤±¤Ï²Ö¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÊÒ¼ê¤ò¸ý¸µ¤ËÅº¤¨¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Î¼ê¤ÏµÕÂ¦¤ÎêÖ¤ËÆþ¤ì¤¿¥Ýー¥º¤ò¤·¤Æ¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬²Ö¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÂµ¤ÎÃæ¤Ë±£¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢SNS¹±Îã¤Î°áÁõ¾Ò²ð¥Ý¥¹¥È¤ÇËè²ó¥ª¥â¥·¥í¥Ýー¥º¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëMANATO¤ËÂÐ¤·¡Öº£²ó¤Ï¤Õ¤¶¤±¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¥á¤Æ¤ë»Ñ¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¾¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤â¡Ö¹õÈ±¥¸¥å¥Î¥ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥½¥¦¥¿¤Î»ëÀþ¤ä¤Ð¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÏÂÁõ»Ñ¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£