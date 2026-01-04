¡ÚÂ®Êó¡ÛÀÅ²¬¡¦Ä¹ÀôÄ®¤Î¶ÛÇû¶¯Åð»ö·ï¡¡17ºÐ¤Î¾¯Ç¯3¿Í¤òÂáÊá
2025Ç¯12·î¡¢ÀÅ²¬¸©Ä¹ÀôÄ®¤Î½»Âð¤ÇÉ×ÉØ¤¬Çû¤é¤ì¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½1000Ëü±ß¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¾¯Ç¯3¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤ÏÀè·î22Æü¸áÁ°1»þ¤´¤í¡¢ÀÅ²¬¸©Ä¹ÀôÄ®¤Î½»Âð¤Ç80Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬¸ý¤ä¼ê¤ò¥Æ¡¼¥×¤ÇÇû¤é¤ì¡¢¸½¶âÌó1000Ëü±ß¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¤µ¤¤Û¤É¡¢¶¯ÅðÃ×½ý¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¤Ç17ºÐ¤Î¾¯Ç¯3¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢3¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸½¾ì¶á¤¯¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢»ö·ïÁ°¤ËÉÔ¿³¤Ê3¿ÍÁÈ¤¬Êâ¤¯»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¸½¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤ë¼Ö¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢±¿Å¾¼êÌò¤â¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬»ö·ï¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£