◇第104回全国高校サッカー選手権大会(2025年12月28日〜2026年1月12日)

神村学園(鹿児島)は4日の準々決勝で日大藤沢(神奈川)に4-1で勝利。3大会ぶり3度目のベスト4入りを果たしました。

夏のインターハイ王者として今大会に臨んでいる神村学園。地区大会5試合で38得点2失点と強さを見せてきたチームは、全国の舞台でも実力を発揮。ここまで3試合で14ゴールと攻撃陣が好調を維持しており、守備陣も3試合で1失点のみと堅い守りを見せています。

2回戦からの出場となった初戦の東海学園(愛知)戦では、FW日高元選手(3年)がハットトリックを達成するなど6-0で勝利。続く3回戦・水口(滋賀)戦でも日高選手が2得点をマークし、4-0と快勝しました。

そしてこの日の準々決勝ではFW倉中悠駕選手(3年)が輝きを放ちました。前半29分に3試合連続先制ゴールを決めた背番号9は、後半も立て続けに得点して驚異の1試合4ゴール。チームは後半に今大会初失点を許しましたが、4-1で勝利しベスト4入りを決めました。

初の決勝進出へ向け、準決勝の対戦相手は尚志(福島)となりました。尚志は強豪ぞろいのAゾーンで、3戦連続1点差の接戦を制して勝ち上がってきています。

夏冬連覇の偉業達成まであと2勝に迫った神村学園。尚志との準決勝は10日、MUFGスタジアム(国立競技場)で行われます。

▽神村学園 今大会結果と日程

【2回戦】

○ 6-0 東海学園

得点：倉中悠駕(前半19分)、日高元(前半25分、33分、後半14分)、荒木仁翔(前半28分)、佐々木悠太(後半25分)

【3回戦】

○ 4-0 水口

得点：倉中悠駕(前半29分)、細山田怜真(後半2分)、日高元(後半6分、18分)

【準々決勝】

○ 4-1 日大藤沢

得点：倉中悠駕(前半29分、後半13分、23分、25分)

【準決勝】vs尚志