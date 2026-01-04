第102回箱根駅伝が2、3日に行われ、青山学院大学が3連覇で9度目の総合優勝を達成。現行コースとなった93回大会以降と比較し、上位も下位も過去最速レースとなりました。

青山学院大学はついに10時間40分切り 國學院大學は“史上最速の2位”

今年の1区からハイレベルな戦いを告げるよう3人が区間記録を上回る展開。区間記録は、5区間7人もの選手が従来の記録を更新しました。

往路では、青山学院大学の5区を走った黒田朝日選手(4年)がトップと3分24秒差の5位から大逆転劇。従来の区間記録を1分55秒も更新する区間新記録で往路優勝に導きます。復路も8区で塩出翔太選手(4年)が区間新記録をマークするなど先頭を譲らず。史上初2度目の3連覇となりました。

青山学院大学は、往路記録の5時間18分08秒で2024年に青山学院大学の記録を5秒更新。復路記録は駒澤大学が持つ5時間20分50秒を1分34秒上回りました。総合成績では前回記録した過去最高タイムを3分45秒の大幅更新となる10時間37分34秒を叩き出しました。

また2位の國學院大學は1区で青木瑠郁選手(4年)が1時間00分28秒の区間新記録で好発進。復路でも青山学院大学に食らいつき、総合タイムは大会記録を上回る10時間40分07を記録。史上最速の2位となりました。

▽青山学院大学 記録

往路 5時間18分08秒 (5秒更新）復路 5時間19分26秒 (1分34秒更新)総合 10時間37分34秒 (3分45秒更新)



シード権も史上最速...日本大学が歓喜の涙 立教大学は最下位史上最速

上位10校までが来年度の出場権を与えられるシード権。このライン上となる10位の記録も上昇しました。

今回10位で12年ぶりシード権奪取となった日本大学は、最終10区まで中央学院大学や帝京大学との戦いとなり、10時間53分56秒のタイムでシード権を奪取。これは過去最高だった前回のボーダーラインを1分02秒も上回りました。

また東洋大学は20年続いたシード権がついにストップ。今回は予選会から勝ち上がった順天堂大学が躍進の総合3位、日本大学が10位と2校がシード権を獲得。東洋大学と東京国際大学がシード権陥落で10月の予選会へ進むこととなります。

【最近のシード権獲得した10位のタイム】

＜101回＞ 10時間54分58秒 帝京大

＜100回＞ 11時間00分42秒 大東文化大

＜99回＞ 10時間58分26秒 東洋大

＜98回＞ 10時間58分46秒 法政大

＜97回＞ 11時間05分49秒 東京国際大

＜96回＞ 10時間59分11秒 東洋大

＜95回＞ 11時間09分23秒 中央学院大

＜94回＞ 11時間14分25秒 中央学院大

＜93回＞ 11時間17分00秒 東海大

また、上位がめきめき記録を伸ばしていく中、20位だった立教大学の11時間05分58秒は最下位のタイムとして過去最高(現行コース)。気候条件によってタイムは大きく変わりますが、上位も下位もどんどん記録が上昇し、まさには大会史上最速レースとなりました。