¿¹ÈøÍ³Èþ¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿É×¤Ø¤ÎÉÔËþ¡¡¤½¤Î¸å¡¢È¿¾Ê¤â¡Ä°ëÌîµ®Íý»Ò¡ÖÍ³Èþ¤Á¤ã¤ó¤Î¶òÃÔ¡¢¤¯¤À¤é¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ï¤ä¤¯µ¯¤¤¿Ä«¤Ï¡Ä2026¿·½Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤¬3Æü¸áÁ°6»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¿¹ÈøÍ³Èþ¡Ê59¡Ë¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ò°ëÌîµ®Íý»Ò¡Ê61¡Ë¤¬¡ÈÈÝÄê¡É¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡1994Ç¯4·î³«»Ï¤ÎÁ°¿ÈÈÖÁÈ¤«¤é°ëÌî¡¢¿¹Èø¡¢¾¾µïÄ¾Èþ¡Ê57¡Ë¤ÈÆ±¤¸3¿Í¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¡£32Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿ºòÇ¯4·î°Ê¹ß¤ÏÍÎÁ¤ÎCSÊüÁ÷¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTWO¡×¤Ë°ÜÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÃÏ¾åÇÈ¤ÇÉÔÄê´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢¿¹Èø¤È¾¾µï¤¬Æüº¢¤ÎÉÔËþ¤ä¶òÃÔ¤ò¡È¿å¤ËÎ®¤¹¡É¤¿¤á¡È¥°¥ÁË¡Í×¡É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»û¤òË¬¤Í¤¿VTR¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£
¡¡¿¹Èø¤Ï»æ¤Ë½ñ¤¤¤¿¡ÖÉ×¤Ø¡£¡ÈÍ¼¿©¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡É¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¤¤¤¤è¡É¤ÇÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ»ä¤¬Í¼¿©¤ò¤Ä¤¯¤ëÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¶òÃÔ¤ò¼«¤éÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢VTR¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿°ëÌî¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¤Í¡£¤Û¤ó¤È¤è¤Í¡×¤È¿¹Èø¤Ë¶¦´¶¡£¾¾µï¤â¡Ö¡ÊºÊ¤Î»×¤¤¤ò¡Ë¤¯¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Í¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤ª·Ð¤ò¾§¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¶òÃÔ¤ò½ñ¤¤¤¿ÍÏ¤±¤ë»æ¤ò¿åÃæ¤ËÆþ¤ì¡¢¤½¤Î»æ¤Ë¿å¤ò¤«¤±¤ÆÍÏ¤±¤¿¤È¤³¤í¤ÇË¡Í×¤Ï½ªÎ»¡£
¡¡¿¹Èø¤Ï¡Ö¥¹¥Ã¤È¤·¤¿¤Í¡£¤Ê¤ó¤À¤í¡£ËÜÅö¤Ë»ä¤Ê¤ó¤«¤Î¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¶òÃÔ¤ËÀ¨¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£À¨¤¯¥¹¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤È¡¢»ä¤Á¤Ã¤Á¤ã¤Ê¤³¤È¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Î¾¾µï¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ì¾Ð¤¤¤Þ¤¸¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾µï¤â¾Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢VTR¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢°ëÌî¤Ï¡ÖÍ³Èþ¤Á¤ã¤ó¤Î¶òÃÔ¡¢¤¯¤À¤é¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¡£Âç»ö¤Ê¶òÃÔ¤è¡¢¤¢¤ì¤Ï¡×¤È¿¿ÌÌÌÜ¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿¹Èø¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÉ×¤¿¤Á¤Ø¤ä¤ó¤ï¤ê¤È¡ÈÈ¿¾Ê¡É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£