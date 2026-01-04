º£ÅÄÈþºù¡Ø¹ÈÇò¡Ù½ª¤ï¤ê¤Î»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡ª ÈèÏ«´¶¥¼¥í¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¾Ð´é¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¥á¥í¥á¥í
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î¹±ÎãÈÖÁÈ¡ØÂè76²ó NHK ¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡£½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î´é¤Ö¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËèÇ¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬ ¡ÈÈÖÁÈ¤Î´é¡É ¤È¤â¤¤¤¨¤ë»Ê²ñ¼Ô¤À¡£
¡¡2025Ç¯¤Ï¡¢Æ±¶É¤ÎÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢3Ç¯Ï¢Â³3²ó¤á¤È¤Ê¤ëÍµÈ¹°¹Ô¡¢6Ç¯¤Ö¤ê4²ó¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¤½¤·¤Æ½é»Ê²ñ¤ËÄ©¤ó¤Àº£ÅÄÈþºù¤È¤¤¤¦ÉÛ¿Ø¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬¤½¤í¤¤¡¢ÊüÁ÷Á°¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¹ÈÇò¤Î»Ê²ñ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë´ð½à¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¿Íµ¤¤äÏÃÂêÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢NHKºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±éÎò¤äÈÖÁÈ¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¡¢¤½¤·¤Æ ¡È¹ñÌ±ÅªÈÖÁÈ¤ò°Â¿´¤·¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤«¡É ¤È¤¤¤¦¿®Íê´¶¤¬ºÇ¤â½Å»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¶áÇ¯¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Î´ÇÈÄÏÈ¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤À¿ÍÊª¤¬»Ê²ñ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢Ä«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÉ¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«¥É¥é¤ÏNHK¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó·Ð¸³¼Ô¤Ï ¡ÈNHK¤Î´é¡É ¤È¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Ë¹¤¯¿»Æ©¤·¤Þ¤¹¡£¹ÈÇò»Ê²ñ¤Ø¤Îµ¯ÍÑ¤Ï¡¢¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë ¡È¤´Ë«Èþ¡É ¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤¿½÷Í¥¤¬¹ÈÇò»Ê²ñ¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2024Ç¯¤Î»Ê²ñ¤ÏÁ°´ü¡¦¸å´ü¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤È°ËÆ£º»è½¤µ¤ó¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºßÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤Ï¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿º£ÅÄ¡£X¾å¤Ç¤ÏÈà½÷¤Î»Ê²ñ¤Ö¤ê¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡Ôº£ÅÄÈþºù¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Ú¤¬¤¢¤ë¤Ê¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤À¤è¡Õ
¡¡¤È¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢
¡Ôº£ÅÄÈþºù¤Á¤ã¤ó¤Û¤ó¤È´éåºÎï¤À¤±¤É¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â³ú¤à¤·»Ê²ñ²¼¼ê¤¹¤®¤Æ¤½¤³¤â²Ä°¦¤¤¤±¤É²Ä°¥ÁÛ¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¢¡¢¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤È¤¯¤ËÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2022Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢¤Û¤Ü ¡È¥Î¡¼¥ß¥¹¡É ¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¿Ê¹Ô¤ÎÀµ³Î¤µ¤ä°ÂÄê´¶¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ÎÍ¾Íµ¤Þ¤Ç´Þ¤á¡¢¡Ø»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡º£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸ÊüÁ÷¤Î¿Ê¹ÔÌò¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À ¡È´·¤ì¡É ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â³ú¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê ¡È¿Ê¹Ô¡É ¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤à¤·¤í³ú¤ó¤À¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Âç³¢Æü¤Î ¡È¤ªº×¤ê¡É ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â½é¡¹¤·¤¤¶ÛÄ¥´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ËÜ»ï¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤«¤éÌó1»þ´ÖÈ¾¸å¡¢ÂçÌò¤òÌ³¤á½ª¤¨¤¿º£ÅÄ¤Î»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡£º°¿§¤Î¥³¡¼¥È¤Ë¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÈà½÷¤Ï¡¢ÈèÏ«¤ò¸«¤»¤º¼þ°Ï¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤éÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¸«Á÷¤ê¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï½ª»Ï¡¢¾åµ¡·ù¤Ç¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ë¥á¥í¥á¥í¤Ç¤·¤¿¡£º£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÌò¤ò½ª¤¨¤Æ¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊNHK´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡º£ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢2026Ç¯¤âÄ©Àï¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£