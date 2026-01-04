山本彩、ソロデビュー10周年の新年ショットに反響「美人すぎる」「激きゃわです」
NMB48元メンバーで歌手の山本彩が4日にインスタグラムを更新。笑顔の新年ショットを公開すると、ファンから称賛の声が集まった。
【別カット】カメラに弾ける笑顔を見せる山本彩（ほか2枚）
山本が新年のあいさつと共に「今年はソロデビュー10周年year」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、愛犬を連れた様子やマフラーを巻いてカメラを笑顔で見つめる姿が収められている。投稿の中で彼女は「これまでを振り返りながら初心にかえりそして、更にアップデートしていくそんな一年にしていきたいです」と意気込みをつづっている。
彼女の投稿にファンからは「熱い一年になりそう！」「10周年盛り上げていこうね〜!!」「最高な10周年yearにしましょう」などの声や「美人すぎる」「激きゃわです」「可愛い写真を見れて幸」といった反響が寄せられている。
■山本彩（やまもと さやか）
1993年7月14日生まれ。大阪府出身。2010年発足のNMB48に1期生として加入し、8年間キャプテンを務める。2018年11月に同グループを卒業。以降、ソロアーティストとして活躍。2026年7月には、自身初となる日本武道館で行われるワンマンライブ「山本彩 LIVE at 武道館」が開催される。
引用：「山本彩」インスタグラム（@sayaka__714）
