伊藤健太郎の“新しい家族”投稿にファン一瞬騒然「焦りました（笑）」「ビッグサプライズかと」
俳優の伊藤健太郎が3日までにインスタグラムを更新。“新しい家族”が増えたことを報告すると、ファンから驚きの声が相次いだ。
【写真】赤ちゃんを抱っこする伊藤健太郎
伊藤が新年のあいさつと共に投稿したのは、赤ちゃんを抱っこするオフショット。投稿の中で伊藤は「今年は新しい家族も増えまして、毎年恒例の母のお雑煮も食べまして素敵な一年の始まりでした」と報告。続けて「あ、甥っ子です」と添えている。
甥っ子の誕生にファンから多数の祝福が集まる一方で「びっくり!!甥っ子ちゃんでしたかぁー可愛い」「家族が増えまして。←!?焦りました（笑）」「健太郎くんビッグサプライズかと思った」などの反響も寄せられている。
■伊藤健太郎（いとう けんたろう）
1997年6月30日生まれ。東京都出身。2014年、健太郎名義でドラマ『昼顔〜平日午後3時の恋人たち〜』（フジテレビ系）に出演し俳優デビュー。2018年、ドラマ『今日から俺は!!』（日本テレビ系）への出演を前にした6月に、芸名を伊藤健太郎へ改名。以降、連続テレビ小説『スカーレット』（NHK総合）、大河ドラマ『光る君へ』（NHK総合）などの話題作に出演。1月からはドラマ『略奪奪婚』（テレ東系）がスタートする。
引用：「伊藤健太郎」インスタグラム（@kentaro_official_）
