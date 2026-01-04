「完成度高すぎる」人気インフルエンサーのFF7「ティファ」再現度が異次元「ホンモノかと」「スタイル良すぎ」
インフルエンサーのMumeixxx（むめい）が3日にインスタグラムを更新。『ファイナルファンタジーVII』の人気キャラクター・ティファのコスプレを披露すると、ファンから称賛が集まった。
【別カット】抜群スタイルのコスプレ姿（2枚）
Mumeixxxが「念願の【ファイナルファンタジーVII ティファ】のコスプレをしてみた」と投稿したのは複数のソロショット。写真には、衣装から小道具まで揃えた再現度の高いコスプレで、ティファになりきった彼女の凛々しい表情が収められている。
この投稿にファンからは「ホンモノかと」「スタイル良すぎるんだけど!!」「コスプレ再現度高すぎるすごい」などの声が相次いでいる。
■Mumeixxx（むめい）
2004年8月20日、滋賀県生まれ。2020年7月からTikTokへ本格投稿を開始し、「かわいすぎる」「中毒性がある」と話題に。YouTubeにてオリジナルMVを公開するほか、「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2023@TOKYO」や「TGC teen」といったリアルイベントへの参加、LINEMOやXperiaとの企業コラボを行うなど、多方面で活動中。
引用：「Mumeixxx」インスタグラム（@mumeix820）
