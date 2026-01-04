¡Ò¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Ó¤¦¤Ä¤í¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦Æþ¤ìËÏ¤Î½÷À´µ¼Ô¡¢¼«Ê¬¤ÇÀÚ¤Ã¤¿¼ó¤ËÊñÂÓ¤ò´¬¤«¤ì¤ë½÷À¤Î¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤ëÌÜÀþ¡Ä¥«¥é¡¼²½¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡È²ÆìÀï¤Î¥ê¥¢¥ë¡É¡½¡½2025Ç¯ÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö
2025Ç¯¡Ê1·î¡Á11·î¡Ë¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿µ»ö¥Ù¥¹¥È5¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÉôÌç¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡ª¡Ê½é¸ø³«Æü 2025/08/15¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÊÆ·³¤Ë¼êÅö¤µ¤ì¥«¥á¥é¤ò¤Ë¤é¤à¼«·è¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿½÷À¡¢·ì¤Î¤Ë¤¸¤à²æ¤¬»Ò¤òÊú¤¯Êì¿Æ¡ÄAI¤È¿Í´Ö¤ÎÎÏ¤Ç¥«¥é¡¼²½¤·¤¿²ÆìÀï¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÊÁ´64Ëç¡Ë
¡¡80Ç¯Á°¤Î8·î14Æü¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Ý¥Ä¥À¥àÀë¸À¤ò¼õÂú¤·¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤¬½ª·ë¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²Æì¤À¤±¤Ï15Æü°Ê¹ß¤âÀïÆ®¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢Àµ¼°¤Ë¹ßÉúÄ´°õ¼°¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï9·î7Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å27Ç¯¤Î´Ö¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅý¼£²¼¤ËÃÖ¤«¤ìÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Âçºå»Ôºß½»¤Î¥Û¥ê¡¼¥Ë¥ç¤µ¤ó¡Ê@horinyo¡Ë¤Ï¡¢²ÆìÀï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿½»Ì±¤¿¤Á¤ÎÇò¹õ¼Ì¿¿¤ò¥«¥é¡¼²½¤·¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯2·î28Æü¤Ë¤Ï¤½¤ì¤é¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¥«¥é¡¼²½¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë²Æì¡Ù¡Ê¥Ü¡¼¥À¡¼¥¤¥ó¥¯¡Ë¤ò½ÐÈÇ¡£Ê¿Æü¤Ï²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¤Ë³ÆÃÏ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1945Ç¯4·î4Æü ÊÆ·³¤Î²ÆìËÜÅç¾åÎ¦4ÆüÌÜ¡£ÊÆ·³¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿ÉÂ±¡¤Ë¤Æ¡£½÷À´µ¼Ô¤¿¤Á¡Ê²Æì¸©¸øÊ¸½ñ´Û½êÂ¢¡¿¥Û¥ê¡¼¥Ë¥ç¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Û¥ê¡¼¥Ë¥ç¤µ¤ó¤Ë¥«¥é¡¼²½¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤ÎÇØ·Ê¤äËÜ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿°Õ³°¤ÊÈ¿¶Á¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯»Ç¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ú²èÁüÂ¿¿ô¡Û
ÊÆ·³¤Ë¼êÅö¤µ¤ì¥«¥á¥é¤ò¤Ë¤é¤à¼«·è¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿½÷À¡¢
·ì¤Î¤Ë¤¸¤à²æ¤¬»Ò¤òÊú¤¯Êì¿Æ¡Ä
AI¤È¿Í´Ö¤ÎÎÏ¤Ç¥«¥é¡¼²½¤·¤¿²ÆìÀï¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÊÁ´64Ëç¡Ë
¡Ö³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¡×Ìä¤ï¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤¿1Ëç¤Î¼Ì¿¿
¡½¡½¥Û¥ê¡¼¥Ë¥ç¤µ¤ó¤¬¥«¥é¡¼²½¤¹¤ë²Æì¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢½÷À¤ä»Ò¤É¤â¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Û¥ê¡¼¥Ë¥ç¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬¥«¥é¡¼²½¤ò»Ï¤á¤¿Åö½é¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¡¢²ÆìÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¡¢ÆÃ¤ËËÜÅÚ¤ÎÊý¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¾¯¤·³Ø¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±ºî¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤º¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡²ÆìÀï¤Î»Ä¹ó¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë½ñÀÒÅù¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤¬Âô»³¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Þ¤º¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Õ¤Ä¤¦¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤âÀïÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¶¦´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÀïÁè¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë¼å¤¤Î©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤³¤Ë³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤òÃæ¿´¤Ë¥«¥é¡¼²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë³ëÆ£¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½³ëÆ£¡©
¥Û¥ê¡¼¥Ë¥ç¡¡¥«¥é¡¼²½¤¹¤ë½÷À¤Î¼Ì¿¿¤òÃµ¤·¤Æ²Æì¸©¸øÊ¸½ñ´Û¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¸«¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¼êÅö¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¡Ö½õ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Ì¿¿¤Î¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÆÉ¤ó¤À¤é¡¢¤³¤Î½÷À¤ÏÊÆ·³¤¬²Æì¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¿ôÆü¸å¤Ë¼«Ê¬¤Ç¼ó¤òÀÚ¤Ã¤Æ¼«»¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î½ý¤ò¼£ÎÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÊÆ·³¤Ç¤¹¡£¡ÖÊÆ·³¤ÏÊáÎº¤ËÂÐ¤·¤ÆÃúÇ«¤Ë¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥ÀÅª¤Ê°Õ¿Þ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¼Ì¿¿¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬²ÆìÀï¤Î¼Ì¿¿¤ò¥«¥é¡¼²½¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£
¡¡°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤òâË¤ß¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê½÷À¤Î»ëÀþ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²ÆìÀï¤Ç¤Ï¡ÖÊÆ·³¤ËÊá¤Þ¤Ã¤Æ»Ä¹ó¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç»à¤Ì¤³¤È¤òÁª¤Ö¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Êý¡¹¤¬Âô»³¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Î¤ª°ì¿Í¤¬ÊÆ·³¤Ë¼£ÎÅ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÊÆ·³¤Î¥«¥á¥é¤òâË¤ß¤Ä¤±¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤É½¾ð¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÍ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç»Ä¹ó¤Ê¼Ì¿¿¤Ï¥«¥é¡¼²½¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¥«¥é¡¼²½¤·¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¡¢¤¹¤´¤¯Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î½÷À¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë³Ð¸ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊÆ·³¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ï¡¢ÃÎ¼±¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Û¥ê¡¼¥Ë¥ç¡¡¤Û¤«¤Ë¤â½÷À¤¬¼ê¤òÁÈ¤ó¤Ç¾Ð´é¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Îã¤¨¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ê¤¤¤«¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Ç¼Ì¤ëÊý¤¬1945Ç¯¤Î²Æì¤Ë¤ª¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë²á¹ó¤Ê²ÆìÀï¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ì½Ö¤Ç¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤é¤¤¤¤¤Ê¤Èµ§¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇºÇ½é¤Ï¥«¥é¡¼²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÊÆ·³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê´êË¾¤ò¤«¤µ¤Í¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊ£»¨¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¾Ð´é¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥«¥é¡¼²½¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë²Æì¡Ù¤Î½ÐÈÇ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ËÜ¤Î´Æ½¤¼Ô¤ä¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥²¥¹¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀìÌç²È¤ÎÊý¡¹¤È°Õ¸«¸ò´¹¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤¿´í×ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»£±Æ¾õ¶·¤¬¤¢¤ê¤¨¤¿¤Î¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥«¥é¡¼²½¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë²Æì¡Ù¤Î´Æ½¤¼Ô²òÀâ¤Ë¤â¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢ËÍ¤¬¥«¥é¡¼²½¤·¤Æ¤¤¤ë1945Ç¯Åö»þ¤Î²Æì¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬²Æì¸©¸øÊ¸½ñ´Û½êÂ¢¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ÏÁ´ÉôÊÆ·³¤¬»£¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥ÀÅª¤Ê°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¼Ì¿¿¤ò¥«¥é¡¼²½¤·¤Æ¸«¤»¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ä¾ÀÜÅª¤ÊË½ÎÏ¤Î½Ö´Ö¤ò¼Ì¤·¤¿¼Ì¿¿¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡Ö»Ä¹ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¼Ì¿¿¤À¤È¤Ï·è¤·¤Æ¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Û¥ê¡¼¥Ë¥ç¡¡2025Ç¯2·î¤Ë¡Ø¥«¥é¡¼²½¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë²Æì¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÂô»³¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¼èºà¤Î¤´°ÍÍê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²Æì¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤ËËÜ¤Î´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¿¤À¤¯¤´°Õ¸«¤ä´¶ÁÛ¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤È»Ä¹ó¤Ê¼Ì¿¿¤â¥«¥é¡¼²½¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤´°Õ¸«¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¤¢¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¤µ¤¨¡¢Åö»þ¤Î²ÆìÀïÂÎ¸³¼Ô¤ÎÊý¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÆìÀï¤ò·Ð¸³¤·¤¿Êý¤Ï¤½¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤È¥È¥é¥¦¥Þ¤òÊú¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤â¤½¤âÉ½»æ¤¬1945Ç¯¤Î²Æì¤Ç»Ò¤É¤â¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¢¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢¿É¤¯¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤Í¤È¡£
2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤òÇØÉé¤Ã¤Æ±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÊì¤ÎÉ½¾ð
¡½¡½¤³¤Î¼Ì¿¿¤òÉ½»æ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¥Û¥ê¡¼¥Ë¥ç¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Û¥ê¡¼¥Ë¥ç¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²Æì¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Ü¡¼¥À¡¼¥¤¥ó¥¯¤µ¤ó¤ÇÊÔ½¸¡¦½ÐÈÇ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¡ÖÉ½»æ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤«¤Ê¤êÇº¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎËÜ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë1Ëç¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤Á¤é¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢1945Ç¯6·î¤Î¼óÎ¤¾ë¶áÊÕ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²Æì¸©¸øÊ¸½ñ´Û¤Ç¤Ï¡ÖÈòÆñ¤¹¤ëÊì¿Æ¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÁ³»£±Æ¤·¤Æ¤ë¤Î¤ÏÊÆ·³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¸å3¿Í¤Ï¹´Â«¤µ¤ì¤ÆÌ±´Ö¿Í¼ýÍÆ½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÊ¿Á³¤ÈÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â©»Ò2¿Í¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬¸±¤·¤¯¤Æ¡¢ÇØÉé¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬Á°¤Ë¤¤¤ëÄï¤Î¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿´ÇÛ¤·¤ÆÈß¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¤½¤Î·»Äï¤¬¾¯¤·ÊªÄÁ¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ·³¤ÎÊ¼»Î¤¬¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¡¢¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡¢½÷À¤ÎÉ½¾ð¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Û¥ê¡¼¥Ë¥ç¡¡¸«¤Ä¤á¤ëÀè¤Ë¤É¤ó¤Ê¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¾å¤«¤é¸÷¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Æ±Æ¤¬²£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²¼¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6·î¤Î²Æì¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤ó¤ªÃëº¢¤Ë±êÅ·²¼¤ÎÃæ¤Ç»£¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤È½ë¤µ¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¤³¤Î²ÈÂ²¤¬Ìµ»ö¤ËÀï¸å¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ëµ§¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Çò¹õ¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼Ì¤ê¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ°ÄóÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢²¿¤ò½Å»ë¤·¤Æ¸«¤ë¤«¤ÎÌÜÅª°Õ¼±¤ä½¸ÃæÎÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤ò¥«¥é¡¼²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤äÃí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï±Æ¤ä¤Ê¡£»³¤ä¤Ê¡£¶õ¤ä¤Ê¡×¤È°ì½Ö¤Ç´¶³ÐÅª¤Ë¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤Î°ì¤Ä¤À¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡AI¤¬º³ºÙ¤ÊÍ×ÁÇ¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¿Í´Ö¤¬Ç§¼±¤·¤ä¤¹¤¤ÍÍ¤ËÊä½õÀþ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Íý²ò¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«ÁÛÁü¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£É½»æ¤ËÁª¤ó¤À¤ªÊì¤µ¤ó¤È»Ò¤É¤â¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¤½¤ì¤é¤Î¥«¥é¡¼²½¼Ì¿¿¤ÎÆÃÄ§¤¬¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÁª¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¤Î²ñ¼Ò°÷¡×¤¬´é½Ð¤·¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿ÍýÍ³
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏSNS¤Ç¤Î¤´³èÆ°¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï´é½Ð¤·¤Ç¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤´¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Û¥ê¡¼¥Ë¥ç¡¡¼«Ê¬¤Ï²Æì½Ð¿È¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¼¸Ë½Ð¿È¤ÇÂçºåºß½»¤ÎIT´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë²ñ¼Ò°÷¤Ç¡¢²Æì¤ÎÎò»Ë¤È¤Ï±ï±ó¤¤Î©¾ì¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤Ç¤â²Æì¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Àµ²±¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤éSNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤äÂ°À¤Ï¶¯Ä´¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Åö½é¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤è¤ê¤â¥«¥é¡¼²½¼Ì¿¿¤Î¤Û¤¦¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ç5Ç¯´Ö¤°¤é¤¤³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£´é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶ÁÛ¤ä°Õ¸«¤â¤¢¤Þ¤êÉ½¤Ë½Ð¤µ¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡Ø¥«¥é¡¼²½¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë²Æì¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢²Æì¤ÎÊý¡¹¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢²ÆìÀï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤ËÜÅÚ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¹¤¯ÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Ë´é¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¡ÈÅÁ¤¨¤ëµ¡²ñ¡É¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡ÖËÜÅÚ¤Î°ìÈÌÃËÀ¡×¤¬¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥é¡¼²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡¢²Æì¤ÎÎò»Ë¤ò¹¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤ÊÇØ·Ê¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¿Í¤¬ËÜ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤ë¤«¤â¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éºÇ¶á¤ÏÉ½¤Ë½Ð¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÜ¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤Î5¤«·î´Ö¤Ï¡¢²Æì¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¥Û¥ê¡¼¥Ë¥ç¡¡¤Þ¤º²Æì¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿·Ê¹¡¢¥é¥¸¥ª¤ÎÊý¡¹¤¬¡Ö°ì½ï¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î³èÆ°¤òSNS¤Ç¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤â¤¤¤Æ¡¢²Æì¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³§¤µ¤ó¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï²Æì¤Î¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ÆáÇÆÅ¹¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¤ËÅ¹Æ¬¤Ë¤¤¤ë¤ó¤ÇËÜ¤Î´¶ÁÛ¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Á¡×¤Ã¤ÆSNS¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤é¡¢³¨¤ä²»³Ú¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬²¿¿Í¤«Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É½¸½³èÆ°¤Ç¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ä¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢ËÍ¤Î¥«¥é¡¼²½¼Ì¿¿¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö²Æì¤ÎÎò»Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢¥«¥é¡¼²½¼Ì¿¿¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ÆºîÉÊ¤ò¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê½ê¤Ç¤â¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤À¤È´ò¤·¤¤¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡¢²ÆìÀï¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¤¿¤´Î¾¿Æ¤ò»ý¤ÄÊý¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´¶ÁÛ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÃ¤Ë¿´¤Ë¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉã¤äÊì¤ÏÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤º¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¿Æ¤¿¤Á¤ÎÂÎ¸³¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡Ö²ÆìÀï¤Ç¿´¤¬½ý¤Ä¤¤¤¿Î¾¿Æ¤Ë¤ÏÁ´¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Î²Æì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥«¥é¡¼²½¼Ì¿¿¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ÷·Ê¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
