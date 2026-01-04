「全国高校サッカー選手権・準々決勝、神村学園４−１日大藤沢」（４日、Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム）

神村学園（鹿児島）のＦＷ倉中悠駕（３年）が後半２５分までに４点を奪う大活躍でチームを勝利に導いた。試合後の取材では恥骨を疲労骨折していることを明かし「痛み止めでやれてます」と話した。

万全な状態でないことを感じさせないパフォーマンスだった。前半２９分にゴール前のこぼれ球に反応して左足で先制弾。後半１３分には味方のパスを受けると、冷静に左足で流し込み２点目。１点を返された後の同２２分には右足で３点目のネットを揺らす。ハットトリックを達成し、白い歯がこぼれた。勢いは止まらず直後の同２５分、右ＣＫからのクロスに頭を合わせて４点目。衝撃のゴールラッシュに会場は騒然とした。

初戦から３試合連続ゴール。これで大会６得点とし、得点ランキング単独トップに躍り出た。それでも倉中は「まだ大迫勇也さんの得点を超せていないので」と、現Ｊ１神戸の鹿児島城西・大迫勇也（現Ｊ１神戸）が記録した大会最多の１０得点を狙っている。「あと２試合でしっかり越して、自分が歴代トップになれるように頑張りたいと思います」と意気込んだ。