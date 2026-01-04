¼»ÅÊ¡© ¸«¤»¤Ä¤±¡© ¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢ÁêËÀ¤ÎÈþ½÷¤È¥³¡¼¥È¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤ê¡È¤Ì¤¯¤Ì¤¯¡ÉÃçÎÉ¤·¤¹¤®¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡¼»ÅÊ¡© ¸«¤»¤Ä¤±¡© ¿Íµ¤¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¸ø³«¤·¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡ÖÃçÎÉ¤·¤¹¤®¤ë¡×ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂç¿Íµ¤½÷»Ò¥¿¥Ã¥°¡¢1¤Ä¤Î¥³¡¼¥È¤Ç¡È¤Ì¤¯¤Ì¤¯¡É¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê5ËçÌÜ¡Ë
¡¡À¤³¦ºÇÂç¤Î¥×¥í¥ì¥¹¶½¹Ô¡ÖWWE¡×¤Ç¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¥ã¥·¡¼¡¦¥±¥ê¡¼¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¼«¿È¤¬»²²Ã¤·¤¿³ÆÊüÁ÷¡¦¶½¹Ô¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂçÎÌÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃ¯¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¥´¥ßÈ¢¤Ë¼Î¤Æ¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥·¥å´Ì¡Ê¥´¥ßÈ¢¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿Ä¶É¬»¦µ»¤¬ÂåÌ¾»ì¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Åê¹Æ¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥è¤ÈÁêËÀ¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤¬1¤Ä¤Î¥³¡¼¥È¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÆ°²è¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤â¤½¤ÎÆ°²è¤ËÈ¿±þ¡£¡ÖRhiyo¡ª¡Ê¥¤¥è¤È¥ê¥¢¤Î¥¿¥Ã¥°°¦¾Î¡Ë¡×¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡¢°ìÈÖ²Ä°¦¤¤¥¿¥Ã¥°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥¥ã¥·¡¼¤È¥ê¥¢¤Î¼Ì¿¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¡ÖÀï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤â¤È¤â¤È¸òÎ®¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¡È¥¥ã¥·¡¼¡ß¥ê¥¢¡É¥Ú¥¢¤òµá¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥·¥ó¥°¥ëÀïÀþ¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿¥¤¥è¤È¥ê¥¢¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÃçÎÉ¤·¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¡£½µÌÀ¤±¤Ë¤Ï¹³ÁèÃæ¤ÎÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥¿¥Ã¥°¡È¥«¥Ö¥¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡É¡Ê¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥óÁÈ¡Ë¤¬»ý¤Ä¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤Î¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved