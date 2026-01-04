¡Ö¤ï¤º¤«12»þ´Ö¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò·ãÅÜ¤µ¤»¤¿¡×º£°æÃ£Ìé¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥ºÆþ¤ê¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡ÈÃ²¤¡É¤È¡ÈÈéÆù¡É¡Ö°ø±ï¤Î½ÉÅ¨¤Ë¤µ¤é¤ï¤ì¤¿¡×
º£°æ¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥ºÆþ¤ê¤ËÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿º£°æÃ£Ìé¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥ºÆþ¤ê·èÄê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö1·î1Æü¤ËÊÆ¹ñÆâ¤ÇÂç¤¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£Íâ2Æü¤Ë¤Ï¡¢Àµ¼°¤Ë³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡£3Ç¯Áí³Û5400Ëü¥É¥ë(Ìó85²¯±ß)¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤¬¤«¤ï¤µ¤ì¡¢Åêµå¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Î½ÐÍè¹â¡¢¤µ¤é¤Ë¥·¡¼¥º¥óËè¤Ç¤Î¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤âÉÕ¤¯¾ò·ï¤Ç¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÎÏ´¶¤Ç¤³¤Î¿¤Ó¡ªÀ¾Éð¡¦º£°æ¤Î°µ´¬¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°
¡¡¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í±¦ÏÓ¤Î¿·Å·ÃÏ¤¬¿·Ç¯Áá¡¹¤Ë·èÄê¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØFANSIDED YANKS GO YARD¡Ù¤Ç¤Ï¡¢º£°æ¤Îµî½¢¤Ë·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥¿¥Ä¥ä¡¦¥¤¥Þ¥¤¤ò¡È°ø±ï¿¼¤¤½ÉÅ¨¡É¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ë¤µ¤é¤ï¤ì¤ë¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢º£°æ¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥º²ÃÆþ¤Î°ìÊó¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¡¢2026Ç¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ï¤º¤«12»þ´Ö¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò·ãÅÜ¤µ¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¿·µÏ¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¡£²áµî¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ê¤É¤Ç´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤¬¡¢¥ª¥Õ¤ÎÌÜ¶Ì¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»ö¼Â¤Ë²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¤¥Þ¥¤¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¤ËÁ´¤¯·ë¤ÓÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥¹¥È¥í¥º¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤äÆÃ¼ì¤Ê·ÁÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿·ÀÌóÆâÍÆ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¤¥Þ¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î·ÀÌó¤ÏÍýÁÛÅª¤Ê·Á¤À¡£Ä¹´ü¹´Â«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²á¾ê¤Ê¥ê¥¹¥¯¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢º£²ó¤Îº£°æÁèÃ¥Àï¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¿¿·õ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¤¥Þ¥¤¤¬Â¾µåÃÄ¤Ø¸þ¤«¤¦Î®¤ì¤Ï¡¢¤Û¤ÜÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥Ô¥Ã¥¯Æâ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¼«¤é¾¡Éé¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ÉÅ¨¤¬ÆÀ¤ò¤¹¤ë·Á¤òÌÛÇ§¤·¤¿¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÈéÆù¤ò¹þ¤á¤¿°ìÊ¸¤âµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¾¡Íø¤¬½ÉÌ¿¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¸Î¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÆ°¤¤Ë¤â¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Î¸·¤·¤¤À¼¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë¡£º£²ó¤Îº£°æ¤ò¤á¤°¤ëµåÃÄ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¤Íè¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¤è¤ê¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]