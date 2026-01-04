ライバル不在の領域へ　井上尚弥はいま「世界最高のボクサー」か　米専門メディアが提示した論点

1年で4戦をこなした井上の評価は高い(C)Getty Images

昨年12月27日、ボクシングスーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）は、サウジアラビア・リヤドでアラン・ピカソ（メキシコ）に勝利し王座防衛を果たした。2025年はタイトルマッチ4試合を戦い、いずれも一方的な展開で白星を手にしている。

直近2試合は判定勝ちだったものの、それぞれの内容は井上の圧勝。32歳の現在も、力の衰えを微塵も感じさせない戦いぶりでチャンピオンの座に君臨している。

昨年の4つの白星で、通算32勝目を記録した井上に対し、米専門サイト『BOXINGSCENE』が1つの問いを投げかけており、「ナオヤ・イノウエのライバルは誰？」というトピックを掲載した。その中では、「この男を本当に追い込めるのは誰なのか？」と綴りながら、その存在について掘り下げている。

同メディアは、2019年、2022年に拳を交えたノニト・ドネア（フィリピン）がもっともライバルに近かったとしながらも、2試合目で井上が2ラウンドでKO勝利を収めたことで、「両者のライバル関係に終止符を打った」と断じている。

また、5月での対戦が予定されている中谷潤人（M・T）や、フェザー級のラファエル・エスピノサ（メキシコ）が、将来的に井上の前に立ちはだかる可能性があると見込むも、現時点では「明確なライバル不在」と主張する。