¡Ô²Ö¤Î93Ç¯ÁÈ¡ÕÃçÌîÂÀ²ì¡¢¿ûÅÄ¾Úö¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ä¡Ö´ñÀ×¤ÎÀ¤Âå¡×¼¡¤ÎÂç²Ï¼ç±é¸õÊä¤Ï¡È¤¢¤ÎÃËÍ¥¡É
¡¡¿ûÅÄ¾Úö¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ä¡¢º£¤Î¿Íµ¤¼ã¼êÇÐÍ¥¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤¬¡¢¡¡Èà¤é¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï1993Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¤¤¤¦¤ÈÊ¡»ÎÁóÂÁ¡¢À®ÅÄÎ¿¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¢ÎµÀ±ÎÃ¡¢¤½¤·¤ÆÃçÌîÂÀ²ì¡¢Èà¤é¤âÁ´°÷93Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç²Ï¤Ç¤â¶¦±é¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤Î»Ñ¤â¡¢²¸¿Í¤¬¼ê¤¬¤±¤ë±Ç²è»£±Æ¤ËÎ×¤àÃçÌîÂÀ²ì
¡¡¤½¤·¤ÆÁ´°÷¤¬¡¢Ï¢¥É¥é¤Î¼ç±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Û¤É¼ç±éÇÐÍ¥¤òÇÚ½Ð¤¹¤ëÇ¯¤âÄÁ¤·¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉ½¸½¤Ï¸Å¤¤¤¬¡Ö²Ö¤Î93Ç¯ÁÈ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡£¤³¤Îï£¡¹¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¥È¥Ã¥×¤ÇÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤Î¤¬¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤À¡£
ÃÙºé¤¤ÎÃçÌîÂÀ²ì
¡¡¿ÀÌÚ¤Ï5ºÐ¤Î»þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ø¥°¥Ã¥É¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù°ÊÍè¤º¤Ã¤È³èÌö¤·¡¢¿ûÅÄ¤¬22ºÐ¤Ç¡Ø¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¿©¤Ù¤¿¤«¡Ù¤ä¡ØÌ±²¦¡Ù¤Ë¼ç±é¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÃçÌî¤ÏÃÙºé¤¤À¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤³¤½13ºÐ¤ÈÁá¤«¤Ã¤¿¤¬Ã¼Ìò¤¬Â¿¤¯¡¢20ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤âÇä¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¤¤¿¡£À¤¤ÎÃæÅª¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2016Ç¯¤Î¡Ø¤æ¤È¤ê¤Ç¤¹¤¬¤Ê¤Ë¤«¡Ù¤À¤í¤¦¡£¼ç±é¤Î²¬ÅÄ¾À¸¤òÇº¤Þ¤»¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¸åÇÚ¼Ò°÷Ìò¤Ç¡¢¤½¤ÎÁþ¡¹¤·¤¤Ì¾±é¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ÎÇÐÍ¥¤ÏÃ¯¤À¡©¡×¤È»×¤ï¤»¤¿¡£
¡¡°Ê¸å¤Ï¡Ø¶Ä¤²¤ÐÂº¤·¡Ù¤ä¡Øº£Æü¤«¤é²¶¤Ï!!¡Ù¤Ê¤É¤Î¸ÄÀÅª¤ÊÌòÊÁ¤¬Â³¤¡¢2020Ç¯¤Ë¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤Î¥³¤ÎÌ´¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ù¤Ë»³Î¤Î¼ÂÀÌò¤Ç¼ç±é¡£21Ç¯¡Ø¥³¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¿ûÅÄ¡¢¿ÀÌÚ¤È3¿Í¤Ç¥³¥ó¥È¥È¥ê¥ª¤ò±é¤¸¡¢Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ø½¦¤ï¤ì¤¿ÃË¡Ù¡Ø½éÎø¤Î°Ëâ¡Ù¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ù¡Ø¿·½ÉÌîÀïÉÂ±¡¡Ù¤È¼ç±éºî¤ò½Å¤Í¡¢¤Ä¤¤¤ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±éÇÐÍ¥¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡ÃçÌî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í²û¤³¤½¤¦¤Ê¿Í´ÖÌ£¤À¤í¤¦¡£´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤·¡¢±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤Ë¤â·ì¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡£¤³¤È¤ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤Î°ìÀ¸¤òÌó50²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±é¤¸¤ë¤¿¤á¡¢¿Í´Ö½¤µ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÇÐÍ¥¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢ÃçÌî¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤Î¤¤ì¤¤¤µ¤è¤ê¤â¿Í´ÖÅªÌ¥ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÇÐÍ¥¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢½÷Í¥¤Ç¤¤¤¨¤Ð°ËÆ£º»è½¤¬¤½¤¦¤Ç¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Î°ËÆ£¤ÈÃçÌî¤ÎÉ×ÉØ¤Ï¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤ÆÉã¿Æ¤¬ÇÐÍ¥¤ÎÃæÌî±ÑÍº¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Åö½é¤Ï¤½¤ì¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤ËÊª¸ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤âNHK¹¥¤ß¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ø¤¤¤À¤Æ¤ó¡Ù¤ä¡Ø½¦¤ï¤ì¤¿ÃË¡Ù¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÈNHK¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡£Îò»Ë¾å¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿Ë¿Ã½¨µÈ¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÄï¤Î½¨Ä¹¤Ë¤É¤¦·ì¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÃçÌî¤ÎÎÏ¤Î¸«¤»½ê¤À¡£
Âç²Ï¤Ë¼ç±é¤·¤½¤¦¤ÊÇÐÍ¥
¡¡°ìÊý¤Ç93Ç¯ÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£¸å¡¢ÃçÌî¤ËÂ³¤Âç²Ï¤Ë¼ç±é¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÏÃ¯¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡°ÊÁ°¤Ï¿ûÅÄ¤ËÀª¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢Âç²Ï¤Ç¤â¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¤È¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ëº§¸å¤Ï¾¯¤·¿Íµ¤¤¬Íî¤ÁÃå¤¡¢ºÇ¶áºî¤Î¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¤¬»ëÄ°Î¨Åª¤Ë¿¤ÓÇº¤ó¤À°õ¾Ý¤â¶¯¤¤¡ÊËÜ¿Í¤äºîÉÊ¤ÎÎÉ¤·°¤·¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡Ë¡£¿ÀÌÚ¤Ï¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸ÄÀ¤È¤·¤ÆÂç²Ï¤è¤êÄ«¥É¥é¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤µ¤¬»÷¹ç¤¦ÇÐÍ¥¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÍË¾¤Ê¤Î¤ÏÃÝÆâÎÃ¿¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£2017Ç¯¤Ë¡Ø²áÊÝ¸î¤Î¥«¥Û¥³¡Ù¤Ç°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢¥¾¥ó¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ø·¯¤ÈÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ëÆü¤Ë¡Ù¤¬season3¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëº¢¤Ï¡¢ÀµÄ¾ÄäÂÚ´¶¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤½¤ì¤¬22Ç¯¤Î¡ØÏ»ËÜÌÚ¥¯¥é¥¹¡Ù¤ÇÉü³è¤·¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤Î¹¥±é¤Ç¿Í´ÖÌ£¤Î¤¢¤ëÌò¤â½ÐÍè¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¤Î1·î´ü¤âÏ¢Â³¤Ç¡ØºÆ²ñ¡Ù¤Ë¼ç±é¤·¡¢º£°ìÈÖÀª¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£°ÊÁ°¤ÎNHK¤Ï¿ôºî¤Î¤ª»î¤·µ¯ÍÑ¤ò·Ð¤Æ¼ç±é¤Ë»ý¤Á¤¢¤²¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÌ±Êü¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ý¥ó¤ÈÂçÌò¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½¼Ê¬¤Ë¤¢¤êÆÀ¤ëÏÃ¤À¤È»×¤¦¡£¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤ËËº¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢ÃÝÆâ¤Ï¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¡Ù¤ÇNHK¤Ø¤Î½Ð±éÎò¤â¤¢¤ë¡Ë
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢25Ç¯¤Ë¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤¬¸åÈ¾¿¬¾å¤¬¤ê¤Ë»ëÄ°Î¨¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£Ê¡»ÎÁóÂÁ¤â22ºÐ¤Ç¡ØÎøÃç¡Ù¤Ë¼ç±é¸å¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¼ç±éºî¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢·èÄêÂÇ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢25Ç¯Ëö¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÉö¡Ù¤ÎÀëÅÁ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¤À¤¤¤ÖÀþ¤ÎºÙ¤µ¤¬¾Ã¤¨¤¿°õ¾Ý¤Ç¡¢2026Ç¯1·î´ü¤Ë¤Ï¡ØÅìµþP.D. ·Ù»ëÄ£¹Êó2·¸¡Ù¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÏ¢¥É¥é¤Ë¤â¼ç±é¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¿Í¤¿¤Á¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢°ïºà¤¬Â·¤Ã¤¿93Ç¯ÁÈ¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î½ÐÀ¤¶¥Áè¤â¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤À¡£