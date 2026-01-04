´ôÉì¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢¼¢²ì¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ÎÃÏ¿Ì¡¡´ôÉì¸©¡¦²Ä»ù»Ô¡¢´ôÉì»Ô¡¢ÎØÇ·ÆâÄ®¡¢°¦ÃÎ¸©¡¦Ì¾¸Å²°À¾¶è
4Æü¸á¸å6»þ16Ê¬¤´¤í¡¢´ôÉì¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢¼¢²ì¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ°ìÍ÷¡¦ºÇ¿·LIVE
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤Ï´ôÉì¸©ÈþÇ»ÃæÀ¾Éô¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½40km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï3.9¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´ôÉì¸©¤Î²Ä»ù»Ô¤È´ôÉì»Ô¡¢¤½¤ì¤ËÎØÇ·ÆâÄ®¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÎÌ¾¸Å²°À¾¶è¡¢Ì¾¸Å²°¼é»³¶è¡¢°ìµÜ»Ô¡¢À¥¸Í»Ô¡¢ËÅÄ»Ô¡¢¸¤»³»Ô¡¢¾®ËÒ»Ô¡¢ÈøÄ¥°°»Ô¡¢´äÁÒ»Ô¡¢°¦À¾»Ô¡¢ËÌÌ¾¸Å²°»Ô¡¢¤½¤ì¤ËÂç¸ýÄ®¡¢¼¢²ì¸©¤ÎÅì¶á¹¾»Ô¤ÈÎµ²¦Ä®¤Ç¤¹¡£
¡Ú³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¾ÜºÙ¡Û
¢£¿ÌÅÙ2
¢¢´ôÉì¸©
²Ä»ù»Ô¡¡´ôÉì»Ô¡¡ÎØÇ·ÆâÄ®
¢¢°¦ÃÎ¸©
Ì¾¸Å²°À¾¶è¡¡Ì¾¸Å²°¼é»³¶è¡¡°ìµÜ»Ô
À¥¸Í»Ô¡¡ËÅÄ»Ô¡¡¸¤»³»Ô
¾®ËÒ»Ô¡¡ÈøÄ¥°°»Ô¡¡´äÁÒ»Ô
°¦À¾»Ô¡¡ËÌÌ¾¸Å²°»Ô¡¡Âç¸ýÄ®
¢¢¼¢²ì¸©
Åì¶á¹¾»Ô¡¡Îµ²¦Ä®
¢£¿ÌÅÙ1
¢¢´ôÉì¸©
Â¿¼£¸«»Ô¡¡¿ðÏ²»Ô¡¡·ÃÆá»Ô
ÈþÇ»²ÃÌÐ»Ô¡¡ÅÚ´ô»Ô¡¡ºä½ËÄ®
ÉÙ²ÃÄ®¡¡ÀîÊÕÄ®¡¡È¬É´ÄÅÄ®
Âç³À»Ô¡¡´Ø»Ô¡¡ÈþÇ»»Ô
±©Åç»Ô¡¡³ÆÌ³¸¶»Ô¡¡´ôÉì»³¸©»Ô
¿ðÊæ»Ô¡¡ËÜÁã»Ô¡¡³¤ÄÅ»Ô
´ôÆîÄ®¡¡³Þ¾¾Ä®¡¡ÍÜÏ·Ä®
¿â°æÄ®¡¡´Ø¥±¸¶Ä®¡¡¿À¸ÍÄ®
°ÂÈ¬Ä®¡¡Í¬ÈåÀîÄ®¡¡ÂçÌîÄ®
´ôÉìÃÓÅÄÄ®¡¡ËÌÊýÄ®¡¡²¼Ï¤»Ô
¢¢°¦ÃÎ¸©
Ì¾¸Å²°Àé¼ï¶è¡¡Ì¾¸Å²°Åì¶è¡¡Ì¾¸Å²°ËÌ¶è
Ì¾¸Å²°ÃæÂ¼¶è¡¡Ì¾¸Å²°Ãæ¶è¡¡Ì¾¸Å²°¾¼ÏÂ¶è
Ì¾¸Å²°¿ðÊæ¶è¡¡Ì¾¸Å²°Ç®ÅÄ¶è¡¡Ì¾¸Å²°ÃæÀî¶è
Ì¾¸Å²°¹Á¶è¡¡Ì¾¸Å²°ÎÐ¶è¡¡Ì¾¸Å²°Ì¾Åì¶è
Ì¾¸Å²°Å·Çò¶è¡¡½ÕÆü°æ»Ô¡¡´¢Ã«»Ô
°Â¾ë»Ô¡¡À¾Èø»Ô¡¡°¦ÃÎ¹¾Æî»Ô
°ðÂô»Ô¡¡Åì³¤»Ô¡¡ÂçÉÜ»Ô
ÃÎÂ¿»Ô¡¡ÃÎÎ©»Ô¡¡¹âÉÍ»Ô
ËÌÀ»Ô¡¡Æü¿Ê»Ô¡¡À¶¿Ü»Ô
°¦ÃÎ¤ß¤è¤·»Ô¡¡¤¢¤Þ»Ô¡¡Ä¹µ×¼ê»Ô
Åì¶¿Ä®¡¡Ë»³Ä®¡¡ÉÞ·¬Ä®
Âç¼£Ä®¡¡³ª¹¾Ä®¡¡Åì±ºÄ®
ÆîÃÎÂ¿Ä®¡¡°¦ÃÎÈþÉÍÄ®¡¡¿·¾ë»Ô
¢¢¼¢²ì¸©
ÂçÄÅ»Ô¡¡¶á¹¾È¬È¨»Ô¡¡ÁðÄÅ»Ô
¹Ã²ì»Ô¡¡Ìî½§»Ô¡¡¸ÐÆî»Ô
¼¢²ìÆüÌîÄ®¡¡É§º¬»Ô¡¡Ä¹ÉÍ»Ô
¹âÅç»Ô¡¡ÊÆ¸¶»Ô¡¡°¦ÁñÄ®
Ë¶¿Ä®¡¡Â¿²ìÄ®
¢¢Ê¡°æ¸©
±ÛÁ°»Ô
¢¢Ä¹Ìî¸©
º¬±©Â¼
¢¢»°½Å¸©
»ÍÆü»Ô»Ô¡¡·¬Ì¾»Ô¡¡Îë¼¯»Ô
µµ»³»Ô¡¡¤¤¤Ê¤Ù»Ô¡¡Åì°÷Ä®
¸ÖÌîÄ®¡¡»°½ÅÄ«ÆüÄ®¡¡Àî±ÛÄ®
ÄÅ»Ô¡¡°Ë²ì»Ô
¢¢µþÅÔÉÜ
Æî»³¾ëÂ¼
¢¢ÆàÎÉ¸©
ºù°æ»Ô¡¡»³ÅºÂ¼
µ¤¾ÝÄ£¤ÎÈ¯É½¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Ë¿ÌÅÙ¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¼¡Âè¡¢¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡£