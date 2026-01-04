¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ç¤â¡íÂçÆ¨¤²¡í¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«¤¬Ì¥¤»¤¿¡¢Âç´Ñ½°¤¬Â©¤ò¤Î¤ó¤À°Û¼¡¸µ¤Î²÷Â®·à
¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¶¥ÁöÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿°éÀ®¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡ÊCygames¡Ë¡£2021Ç¯¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÈÁ°¸å¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤äÌ¡²èÏ¢ºÜ¤â¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾ÇÏ¤¿¤Á¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Âè28²ó¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÃæµ÷Î¥Ï©Àþ¤òÀÊ´¬¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Èá±¿¤Î»à¤ò¿ë¤²¤¿²÷Â®ÇÏ¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
1998Ç¯¤ÎËèÆü²¦´§¤Ç¾×·âÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«¡¡photo by Sankei Visual
¡¡¤¿¤À¸«¤¿¤¤¤À¤±......¡£Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤ÀèÆ¬¤Î·Ê¿§¤ò¡½¡½¡£¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«¤Î¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤«¤éÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÈÁö¤¹¤ë"ÂçÆ¨¤²"¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÅ·ºÍÈ©¡£¤³¤ì¤¬¤³¤Î¥¦¥ÞÌ¼¤Î¥ì¡¼¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤éÈô¤Ð¤·¤ËÈô¤Ð¤·¤ÆÏ¢¾¡³¹Æ»¤òÊâ¤ó¤À¶¥ÁöÇÏ¡¦¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÇÏ¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿£Çµ¤Ï¡¢1998Ç¯¤ÎÊõÄÍµÇ°¡Êºå¿À¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤À¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¶¯¤µ¤òºÇ¤âÈ¯´ø¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Æ±Ç¯¤Î£Ç¶ËèÆü²¦´§¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Áá¤¯¤«¤éÁÇ¼ÁÇÏ¤ÈÁû¤¬¤ì¤¿¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«¤Ï¡¢£´ºÐ¡Ê¸½£³ºÐ¡£¢¨2001Ç¯ÅÙ¤«¤é¹ñºÝ²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿ô¤¨Ç¯¤«¤éËþÇ¯Îð¤ËÊÑ¹¹¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¤Î£²·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££·ÇÏ¿Èº¹¤Î°µ¾¡¤ò·è¤á¡¢±½¤Ë°ã¤ï¤ÌºÍÇ½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤Î¸å¤Ï¡¢Ç½ÎÏ¤Î°ìÃ¼¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢½Å¾Þ¤ä£Çµ¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡Î®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉðËµ³¼ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤À¡££´ºÐ¤Î12·î¤Ë³¤³°¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç½é¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¸ÅÇÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍâÇ¯¤«¤éÏ¢¾¡³¹Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÆÃÊÌ¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó£Ó¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤ò²÷¾¡¤¹¤ë¤È¡¢£Ç¶Ãæ»³µÇ°¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡£Â³¤±¤Æ¡¢£Ç·¾®ÁÒÂç¾ÞÅµ¡ÊÃæµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¡¢£Ç¶¶âòÏ¾Þ¡ÊÃæµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ÈÇòÀ±¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°µ´¬¤Î¥ì¡¼¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£ÉðËµ³¼ê¤òÇØ¤Ë¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤È¡¢½øÈ×¤«¤é¥Ï¥¤¥é¥Ã¥×¤ò¹ï¤ó¤Ç¸åÂ³¤òÎ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÄÌ¾ï¤Ê¤é¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ú¡¼¥¹¤À¤¬¡¢¤à¤·¤í¤³¤ÎÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£¥ì¡¼¥¹½ªÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Ú¡¼¥¹¤ÏÍî¤Á¤º¡¢Â¾ÇÏ¤È¤Îº¹¤ò°ìÃÊ¤È¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¶âòÏ¾Þ¤Ç¤ÏÂçº¹¾¡¤Á¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡´°Á´¤Ë¼«¤é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«¤Ï¡¢Â³¤¯ÊõÄÍµÇ°¤Ç£Çµ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÊÌÇÏ¤ÎÀèÌó¤¬¤¢¤Ã¤¿ÉðËµ³¼ê¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢°È¾å¤ÏÆî°æ¹îÌ¦µ³¼ê¤¬Ì³¤á¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÀèÆ¬¤ò¾ù¤é¤º¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡´¿´î¤ËÊ¨¤¤¤¿£Çµ¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ°Ê¾å¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¼¡¤ËÄ©¤ó¤ÀËèÆü²¦´§¤Ç¤¢¤ë¡£¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¡¢¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µ¡¼¤È¤¤¤¦¡¢ÌµÇÔ¤Î³°¹ñ»ºÇÏ£²Æ¬¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«¤Î¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¶¯¤µ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿·ªÌÓ¤Î¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«¤Ï¡¢1000£í¤ò57ÉÃ£·¤ÇÄÌ²á¡£¤³¤ÎÇÏ¤é¤·¤¤¥é¥Ã¥×¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·Â¾ÇÏ¤âÎ¥¤ì¤º¤ËÄÉÁö¤·¡¢¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µ¡¼¤È¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¤Ï£³¡Á£µÈÖ¼ê¤¢¤¿¤ê¤Ç±¿¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè¤ËÆ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¡££³¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò²ó¤Ã¤Æ¡¢ÂçÝ°¤¢¤¿¤ê¤Ç¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«¤ËÊÂ¤Ó¤«¤±¤è¤¦¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µ¡¼¤Ï¤½¤Î¸å¤í¡£°ìÂÎ¤É¤ÎÇÏ¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¤Î¤«¡££Ç¶¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Âç´¿À¼¤ÇÄ¾Àþ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¾¡Éé¤Ï¤¢¤Ã¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä¾Àþ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¸åÊý¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ëÍ¾Íµ¤ò¸«¤»¤¿ÉðËµ³¼ê¡£¥à¥Á¤òÆþ¤ì¤º¤È¤âÍª¡¹¤È¼ÀÁö¤¹¤ë¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íî¤Á¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢·üÌ¿¤Ë¥à¥Á¤ò´ø¤ï¤ì¤ë¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¤Ï¥º¥ë¥º¥ë¤È¸åÂà¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µ¡¼¤¬³°¤«¤é¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤¬¡¢¤½¤Îº¹¤Ï°ì¸þ¤ËµÍ¤Þ¤é¤º¡¢£²ÈÖ¼ê¤Þ¤Ç¤¬Àº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´üÂÔ¤µ¤ì¤¿£³Æ¬¤ÎÃ¡¤¹ç¤¤¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«¤Î¥ï¥ó¥µ¥¤¥É¥²¡¼¥à¤Ç·èÃå¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤âÆ¨¤²¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶«¤ÓÀ¼¤ÈÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¾ìÆâ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤à¤·¤íÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£¤Þ¤µ¤·¤¯¡¢Â©¤òÆÝ¤à¤è¤¦¤Ê¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£¸å¡¢¤³¤ÎÇÏ¤¬Éé¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤¦´¶¤¸¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¼¡Áö¤Î£ÇµÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ÇÈá·à¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤âÂçÆ¨¤²¤òÂÇ¤Ã¤¿¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£´¥³¡¼¥Ê¡¼¼êÁ°¤Ç¸Î¾ãÈ¯À¸¡£ÅâÆÍ¤Ë¤½¤ÎÇÏÀ¸¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤ÞÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£27Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢"Êª¸ì"¤ÎÂ³¤¤ò¸«¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡£