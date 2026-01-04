ÁáÀ¤¤·¤¿Â©»Ò¤ÎºÊ¤òÍÜ»Ò¤Ë¤·Ž¤ºÆº§Áê¼ê¤âÃµ¤·¤¿¡ÄË¿Ã½¨Ä¹¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿ÍÊÁ¤¬¸«¤¨¤ëŽ¢²È¤Îº¹ÇÛŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢µÆÃÏ¹ÀÇ·¡ØÁýÊä¿·ÈÇ¡¡Ë¿Ã²È¿ÃÃÄ¤Î·Ï¿Þ¡Ù¡Ê³ÑÀî¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£½¨Ä¹¤Î¡ÖÄ¹¡×¤ÏÃ¯¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¡©
½¨µÈ¤Î°ÛÉãÄï¡¦Ë¿ÃÂçÇ¼¸À½¨Ä¹¡Ê1540¡Á91¡Ë¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤áÌÚ²¼¡¢¤Î¤Á¤Ë±©¼Æ¤òÌ¾¾è¤ê¡¢ÄÌ¾Î¤Ï¾®°ìÏº¡¢ÈþÇ»¼é¡£ëá(¤¤¤ß¤Ê)¡Ê¼ÂÌ¾¡Ë¤Ï¤Ï¤¸¤á¡ÖÄ¹½¨¡×¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿¡£¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¿®Ä¹¤«¤éÊÐëá(¤Ø¤ó¤)¡ÖÄ¹¡×¤Î»ú¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢½¨µÈ¤Î¡Ö½¨¡×¤Î»ú¤ò¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£Åö»þ¡¢Æ±Ì¾¤ÎÃ°±©Ä¹½¨¤¬·òºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½¨µÈ¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Å·Àµ12Ç¯¤Ë½¨Ä¹¤È²þÌ¾¡£½¨µÈ¤Î»Ø¼¨¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
±ÊÏ½8¡Ê1565¡ËÇ¯¤Ë½¨µÈ¤¬»Ø´ø¤·¤¿ÈþÇ»±¾Â¾ë¡Ê´ôÉì¸©³ÆÌ³¸¶»Ô¡Ë¹¶¤á¤¬½é¿Ø¡£¤½¤Î¸å¤Ï½¨µÈ¤Î¶á¹¾Àõ°æ¹¶¤á¤Ë»²¿Ø¡£Ãæ¹ñ·ÐÎ¬¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î±¦ÏÓ¤È¤·¤Æ¼ç¤Ë»³±¢ÊýÌÌ¤òÃ´Åö¡£Å·Àµ5¡Ê1577¡ËÇ¯2·î¤Ëµª°Ë»¨²ì¹¶¤á¡£Æ±Å·Àµ5Ç¯10·î¤ËÃ¢ÇÏ¹¶Î¬¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£
½¨Ä¹¤ò¼ç¾¤È¤·¤ÆÉû¾¤ËÁ°ÌîÄ¹¹¯¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ËµÜÉô·Ñ½á¡¦À¸¶ð¿ÆÀµ¡¦ËÙÈøµÈÀ²¡¦Æ£Æ²¹â¸×¤éÁíÀª3200¡£Ã¢ÇÏ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÁá¡¹¤Ë´ä½§¾ë¡¦ÃÝÅÄ¾ë¡ÊÊ¼¸Ë¸©Ä«Íè»Ô¡Ë¤ò¹ß¤·¡¢À¸Ìî¶ä»³¤òÀÜ¼ý¡£ÃÝÅÄ¾ë¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Å·Àµ8¡Ê1580¡ËÇ¯¤ËÃ¢ÇÏ¤òÊ¿Äê¤·¤ÆÃ¢ÇÏ½ÐÀÐ¾ë¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½¨µÈ¤È¤È¤â¤Ë°øÈ¨¤Ë¿¯¹¶¤·¡¢ÍâÅ·Àµ9Ç¯10·î¤ËÄ»¼è¾ë¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¢£Ë¿Ã°ìÂ²¤ÇÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï½¨Ä¹¤À¤±
ìÍ¥±³Ù¤Î¹çÀï¤Î¸å¡¢ÇÅËá»ÙÇÛ¤òÇ¤¤µ¤ìÇÅËáÉ±Ï©¾ë¼ç¡£Á°ÌîÄ¹¹¯¡¦Ëª¿Ü²ìÀµ¾¡¡¦¿À»ÒÅÄÀµ¼£¡¦·¬»³½ÅÀ²¤Ê¤É¤ÎÇÅËá¡¦Ã¢ÇÏ¤Î»Ù¾ë¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Ë¿Ã²È¿Ã¤òÍ¿ÎÏ¤È¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£Å·Àµ12¡Ê1584¡ËÇ¯¤Î¾®ËÒ¡¦Ä¹µ×¼ê¤Î¹çÀï¤Ë»²¿Ø¡£
ÍâÅ·Àµ13Ç¯3·î¡¢½¨Ä¹¤Ï±ù¤Î½¨¼¡¤È¤È¤â¤ËÉû¾¤È¤·¤Æ»¨²ìº¬Íè»û(¤Í¤´¤í¤¸)¹¶¤á¤Ë»²²Ã¡£ÏÂÀô¡¦µª°Ë¤Î2¥«¹ñ¤ò²ÃÁý¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Å·Àµ13Ç¯6·î¤Î»Í¹ñÀ¬È²¤Ç¤Ï¡¢½¨µÈ¤¬ÉÂµ¤¤Î¤¿¤á¡¢½¨Ä¹¤¬Âå¹Ô¤È¤·¤Æ¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢3Ëü¤Î·³Àª¤òÎ¨¤¤¤ÆÃ¸Ï©Åç¤«¤é°¤ÇÈ¡ÊÆÁÅç¸©¡Ë¤ËÅÏ¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤ÇÉû¾¤Î½¨¼¡·³3Ëü¤È¹çÎ®¡£¤³¤ÎÂ¾¤Ë±§´îÂ¿½¨²È¤é2Ëü3000¤Î·³¤¬»¾´ô¡Ê¹áÀî¸©¡Ë¡¢ÌÓÍøµ±¸µ¤é3Ëü¤Î·³Àª¤¬°ËÍ½¡Ê°¦É²¸©¡Ë¤«¤éÅÚº´¡Ê¹âÃÎ¸©¡Ë¤ÎÄ¹Á½²æÉô¸µ¿Æ(¤Á¤ç¤¦¤½¤¬¤Ù¤â¤È¤Á¤«)¤ò¹¶¤á¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤ÎÄ¹Á½²æÉô²È¤â»°Êý¤«¤é¤Î¹¶·â¤ÏÁÛÄê³°¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯¹ß»²¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£½¨Ä¹¤Ï¤½¤Î¸ù¤ÇÂçÏÂ°ì¹ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢·´»³¡ÊÆàÎÉ¸©ÂçÏÂ·´»³»Ô¡Ë¾ë¤òËÜµò¤È¤·¤¿¡£
Æ±Å·Àµ13Ç¯10·î¤Ë½¾»°°Ì»²µÄ¤Ë½öÇ¤¡£ÍâÅ·Àµ14Ç¯10·î¤Ë¸¢ÃæÇ¼¸À¡¢Å·Àµ15¡Ê1587¡ËÇ¯8·î¤Ë½¾Æó°Ì¸¢ÂçÇ¼¸À¤Ë½öÇ¤¤µ¤ì¡¢Â¯¤Ë¡ÖÂçÏÂÂçÇ¼¸À¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ÈÊ»¹Ô¤·¤Æ¡¢Æ±Å·Àµ15Ç¯2·î¤«¤é7·î¤Þ¤Ç½¨µÈ¤Î¶å½£À¬È²¤Ë»²¿Ø¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µ¢¿Ø¸å¤Î11·î¤ËµþÅÔ¤ÇÈ¯ÉÂ¡£Æ®ÉÂÀ¸³è¤ËÆþ¤ê¡¢ÍâÅ·Àµ16Ç¯¤Ë±ù¡¦½¨ÊÝ(¤Ò¤Ç¤ä¤¹)¤òÍÜ»Ò¤È¤·¤Æ¡¢Å·Àµ19¡Ê1591¡ËÇ¯1·î¤Ë»àµî¤·¤¿¡£µýÇ¯52¡£
ÏÂÅÄÍµ¹°»á¤Ï¡Ö½¨µÈ¤Î°ìÂ²¤Ë¤Ï¤á¤Ü¤·¤¤¿Íºà¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÍ£°ì¤Î¿Íºà¤Ï¡¢½Ð¿§¤Î½ÐÍè¤À¤Ã¤¿Äï¤Î¾®°ìÏºÄ¹½¨¡Ê¤Î¤Á½¨Ä¹¡Ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ø¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î²È¿ÃÃÄ¡Ù¡Ë¡£
¢£½¨Ä¹¤ÎºÊ¤È»Ò¤Ï²¿¿Í¤¤¤¿¤Î¤«
½¨Ä¹¤ÎºÊ¡Ê¡©¡Á1622¡Ë¤ÏÂçÏÂ¤Î½©¼ÄÅÁº¸±ÒÌç(¤¢¤¤·¤Î¤Ç¤ó¤¶¤¨¤â¤ó)¤ÎÌ¼¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢·è¤·¤ÆÌ¾²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½¨Ä¹¤¬ÂçÏÂ¤ò½êÎÎ¤È¤·¤¿Å·Àµ13¡Ê1585¡ËÇ¯º¢¤Ë·ëº§¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
½¨Ä¹¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1ÃË2½÷¤¬¤¤¤¿¡£
¡¦Ä¹½÷¡¡¤¤¯½÷¡Ê1588¡Á1609¡Ë½¨µÈ¤ÎÍÜ½÷¡£ÌÓÍø¹ÃÈå¼é½¨¸µ¡Ê¤Ï¤¸¤áÌÓÍøµ±¸µ¤ÎÍÜ»Ò¡Ë¤ÎºÊ
¡¦¼¡½÷¡¡Ë¿ÃÃæÇ¼¸À½¨ÊÝ¤ÎºÊ
¢£½¨Ä¹¤¬°¦¤·¤¿ÍÜ»Ò¡¦Æ£Æ²¹âµÈ
Í£°ì¤ÎÃË»Ò¡¦¾®°ìÏº¤ÎÀ¸Ë×Ç¯¤ÏÉÔ¾Ü¤À¤¬¡¢ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ°ÊÁ°¤ËÁáÀ¤¤·¤¿¤È¤ÎÀâ¤¬¤¢¤ë¡Ê½¨Ä¹¤Ï¤½¤ÎÌ¤Ë´¿Í¤òÍÜ½÷¤È¤·¤¿¡Ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Å·Àµ10¡Ê1582¡ËÇ¯¤Î½©º¢¡¢½¨µÈ¤ÏÃ°±©Ä¹½¨¡Ê1535¡Á85¡Ë¤Î»°ÃË¡¦Àç´Ý¡Ê¤Î¤Á¤ÎÆ£Æ²µÜÆâ¾¯Êå¹âµÈ¡£1579¡Á1670¡Ë¤ò½¨Ä¹¤ÎÍÜ»Ò¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£
½¨µÈ¤¬Ã°±©Ä¹½¨¡¦¼ÆÅÄ¾¡²È¤«¤é°ì»ú¤º¤Ä¤ò¤È¤Ã¤Æ¡Ö±©¼Æ¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢½¨µÈVS.µìÀªÎÏ¤ÎÃ°±©¡¦¼ÆÅÄ¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ë¸íÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¿ÍÎÎ¼çÁØ¤Î¼ÆÅÄ¡¢¿®Ä¹¤¬¥«¥Í¤ÇÍÃ¤Ã¤¿´úËÜ½°¤ÎÃ°±©¤È¤¤¤¦ÆóÂçÀªÎÏ¤ËÌÜÇÛ¤ê¤·¤¿¤Î¤¬¡¢±©¼Æ¤È¤¤¤¦ÉÄ»ú¤À¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¸å¼Ô¤ËÂ°¤¹¤ë½¨µÈ¤Ï¡¢Ã°±©Ä¹½¨¤È°Õ³°¤ËÃç¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¸å¤Ëµì¿¥ÅÄ²È¿Ã¤ÎÃæ¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¡¢´úËÜ½°½Ð¿È¤Î¥Ü¥¹¡¦Ã°±©Ä¹½¨¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤ÎÉ¬Í×¤Ë¶î¤é¤ì¡¢Ä¹½¨¤Î»Ò¤ò±©¼Æ²È¤Ë·Þ¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡Ê¡ÖÅö½é¤Ï½¨µÈ¤ÎÍÜ»Ò¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¡ØË¿Ã½¨Ä¹¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¡Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Å·Àµ13¡Ê1585¡ËÇ¯4·î¤ËÄ¹½¨¤¬Ë×¤¹¤ë¤È¡¢¹âµÈ¤ÎÄ¹·»¡¦Ã°±©Ä¹½Å¤¬Éã¤Î°äÎÎ120ËüÀÐ¤ò·Ñ¤°¤â¤Î¤Î¡¢Æ±Å·Àµ13Ç¯±¼8·î¤Ë¼ã¶¹°ì¹ñ¤Ë¸ºÉõ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë9·î¤Ë¤Ï²Ã²ì¾¾Ç¤(¤Þ¤Ä¤È¤¦)4Ëü3000ÀÐ¤Ë¸ºÉõ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥·¥Ó¥¢¤Ê½¨µÈ¤Ï¡¢Ã°±©²È¤ÎÍøÍÑ²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀÐ¹â¤ÇÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
ÅöÁ³¡¢¹âµÈ¤ÎÍøÍÑ²ÁÃÍ¤âÄã¤¯¤Ê¤ê¡¢½¨µÈ¤Ï½¨Ä¹¤Î¸å·Ñ¼Ô¤ò°ìÂ²¤«¤éÁªÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¿´¡£Å·Àµ16¡Ê1588¡ËÇ¯¤Ë±ù¤Î½¨ÊÝ¤ò½¨Ä¹¤ÎÌ»ÍÜ»Ò¤È¤·¤¿¡£µï¾ì½ê¤ò¼º¤Ã¤¿¹âµÈ¤Ï¡¢Åö»þ¡¢½¨Ä¹¤Î²È¿Ã¤Ç¤¢¤Ã¤¿Æ£Æ²ÏÂÀô¼é¹â¸×¡Ê1556¡Á1630¡Ë¤ÎÍÜ»Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ÆÁÀî¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥µ¥Ð¥¤¥Ö
½¨Ä¹¤Ï¹âµÈ¤ÎºÍÇ½¤ò°¦¤·¤Æ1ËüÀÐ¤òÍ¿¤¨¡¢¹â¸×¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿1ËüÀÐ¤È¹ç¤ï¤»¤Æµª°ËÊ´²Ï(¤³¤«¤ï)2ËüÀÐ¤òÎÎ¤·¤¿¡£Ê¸Ï½¤ÎÌò¤Ç¤Ï14ºÐ¤Ç½é¿Ø¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÍ¦ÌÔ²Ì´º¤µ¤«¤é¡Ö¾®Æ£Æ²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
ºÊ¤Ï±Û¸å¿·È¯ÅÄÈÍ¼ç¡¦¹Â¸ýÇìæÍ¼éÀë¾¡¡Ê1582¡Á1628¡Ë¤ÎÌ¼¡£Àë¾¡¤ÎÉã¡¦¹Â¸ýÇìæÍ¼é½¨¾¡¡Ê1548¡Á1610¡Ë¤¬¤â¤È¤â¤ÈÃ°±©Ä¹½¨¤Î²È¿Ã¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¹âµÈ¤Ï¡¢´Ø¥ö¸¶¹çÀï¸å¤âËÜ²È¡¦Æ£Æ²²È¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿ÂçÌ¾¤È¤·¤Æ¶ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹â¸×¤Î»Ò¡¦Æ£Æ²Âç³ØÆ¬¹â¼¡¡Ê1601¡Á1676¡Ë¤¬ËÜ²È¤Î²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤°¤È¡¢ËÜ²È¤Î²È¿Ã¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£»ÒÂ¹¤Ï1Ëü5000ÀÐ¤òÎÎ¤·¤¿¡£
¢£ÁáÀ¤¤·¤¿Ä¹ÃË¤ÎºÊ¤òÍÜ½÷¤Ë¤·¤¿
¾®°ìÏº¤ÎºÊ¤À¤Ã¤¿Æá¸ÅÌî°øÈ¨¼é(¤Ê¤´¤ä¤¤¤Ê¤Ð¤Î¤«¤ß)ÆØ½ç¤ÎÌ¼¤Ï¡¢½¨Ä¹¤ÎÍÜ½÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿¹±¦¶áÂçÉ×ÃéÀ¯¡Ê1570¡Á1634¡Ë¤Ë²Ç¤¤¤À¡£
Æá¸ÅÌî²È¤ÏÆá¸ÅÌîº£Àî²È¤Îµì¿Ã¤Ç¡¢¿¥ÅÄ¿®½¨¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅö¼ç¤Îº£Àîº¸ÇÏ½õ»áË¤¬ÊüÃà¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¿®½¨¤Î¼ç²È¤Ë¤¢¤¿¤ëÀ¶¿Ü¿¥ÅÄ²È¤ËÂ°¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£ÈøÄ¥¼é¸î¡¦»ÛÇÈµÁíü(¤·¤Ð¤è¤·¤ß¤Á)¤Ï¤Î¤Á¤ËµÁÆØ¤È²þÌ¾¤·¤¿¤È¤µ¤ì¡¢ÆØ½ç¤Ï¤½¤ÎÊÐëá¤ò¼õ¤±¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
Æá¸ÅÌîº£Àî²È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢½Ù²Ï¼é¸î¤Îº£Àî²È¤Î»ÙÎ®¤Ç¡¢³ùÁÒ»þÂå°ÊÍè¡¢ÈøÄ¥¹ñ°¦ÃÎ·´Æá¸ÅÌî¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡Ë¤ÎÃÏÆ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»ÒÂ¹¤¬Àï¹ñ»þÂå¤Þ¤ÇÂ¸Â³¤·¡¢ËÜ²È¤Îº£ÀîµÁ¸µ¤ÎÄï¡¦»áË¤òÍÜ»Ò¤Ë·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¿®½¨¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÇ¤Ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¢£¡ÖÌµÁÐ¤ÎÈþ¾¯Ç¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿·»Äï
¡Ø·²½ñ·Ï¿ÞÉô½¸¡Ù½ê¼ý¤Î¡Ö¿¥ÅÄ·Ï¿Þ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆØ½ç¤ÎºÊ¤Ï¿®Ä¹¤Î°ìÂ²¡¦ÄÅÅÄ²È¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢ÃæÀîÈ¬Ïº±¦±ÒÌç½ÅÀ¯¡¢ÄÅÅÄÈ»¿ÍÀµÀ¹·î¡¢ÌÚ²¼²í³Ú½õ¤Î»ÐËå¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¡Ø»°É´ÈÍ²È¿Ã¿ÍÌ¾»öÅµ6¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÆØ½ç¤Ï¿®Ä¹¤Î½¾Äï(¤¤¤È¤³)¡×¤È¤Îµ½Ò¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢½ÅÀ¯¤é¤ò¿®Ä¹¤Î½¾·»Äï¤Î»Ò¤È¤¹¤ëÀâ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£ÆØ½ç¤Î»Ò½÷¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦¼¡ÃË¡¡Æá¸ÅÌî»³»°Ïº¡Ê1572¡Á1603¡Ë
¡¦Ä¹½÷¡¡¶â¿¹½Ð±À¼é¡Ê²Ä½Å¡£Ä¹¶á¤ÎÍÜ»Ò¡Ë¤ÎºÊ
¡¦¼¡½÷¡¡¿¹±¦¶áÂçÉ×ÃéÀ¯¤ÎºÊ¡Ê¡©¡Á1607¡Ë
¡¦»°½÷¡¡¾®ÂôÉ§È¬Ïº¡Ê¿¹²È¤Ë»Å¤¨¤ë¡Ë¤ÎºÊ
¼¡ÃË¤ÎÆá¸ÅÌî»³»°Ïº¡Ê¤Î¤Á¶å±¦±ÒÌç¡¢Â¢¿Í¡Ë¤Ï¡ÖÌµÁÐ¤ÎÈþ¾¯Ç¯¡×¡ÖÈþÎï¤Î´ïÎÌ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÁÏÀß¼Ô¡¦½Ð±À¤Î°¤¹ñ¤òºÊ¤Ë¤·¤¿¤È¤ÎÂ¯Àâ¤¬¤¢¤ë¡£Ëå¤¬ÃéÀ¯¤Ë²Ç¤¤¤À¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î²È¿Ã¤È¤Ê¤ê¡¢5000ÀÐ¤â¤Î¹âÏ½¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢¿¹²È¤Î²È¿Ã¡¦°æ¸Í±§±¦±ÒÌç¤ËÆ¤¤¿¤ì¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ËåÌ»¤Î¾®ÂôÉ§È¬Ïº¤â1000ÀÐ¤ÇÃéÀ¯¤Ë»Å¤¨¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¿¹²È¤Î²ÈÏ·¡¦³ÆÌ³»ÍÏºÊ¼±Ò¸µÊ÷¤ËÆ¤¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µÆÃÏ ¹ÀÇ·¡Ê¤¤¯¤Á¡¦¤Ò¤í¤æ¤¡Ë
·Ð±Ä»Ë³Ø¼Ô¡¦·Ï¿Þ¸¦µæ¼Ô
1963Ç¯ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¶ÐÌ³¤ÎËµ¤é¡¢ÏÀÊ¸¡¦Ãøºî¤òÈ¯É½¡£ÀìÌç¤Ï´ë¶È½¸ÃÄ¡¢´ë¶È·ÏÎó¤Î¸¦µæ¡£2005¡Á06Ç¯¡¢ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤ò·óÌ³¡£06Ç¯¡¢Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜÇî»Î¡Ê·ÐºÑ³Ø¡Ë¹æ¤ò¼èÆÀ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø´ë¶È½¸ÃÄ¤Î·ÁÀ®¤È²òÂÎ¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¤ÎÃÏÊýºâÈ¶30²È¡Ù¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØºÇ¿·ÈÇ ÆüËÜ¤Î15ÂçºâÈ¶¡Ù¡Ø¿¥ÅÄ²È¿ÃÃÄ¤Î·Ï¿Þ¡Ù¡ØË¿Ã²È¿ÃÃÄ¤Î·Ï¿Þ¡Ù¡ØÆÁÀî²È¿ÃÃÄ¤Î·Ï¿Þ¡Ù¡Ê³ÑÀî¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø»°É©¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸¦µæ¡Ù¡ÊÍÎÀô¼ÒÎò»Ë¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¡Ê·Ð±Ä»Ë³Ø¼Ô¡¦·Ï¿Þ¸¦µæ¼Ô µÆÃÏ ¹ÀÇ·¡Ë