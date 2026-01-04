¡Úµð¿Í¡ÛÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¤·¤¿´Ý²Â¹À¤¬¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Çà½Ð±éá¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç³Ú¤·¤¤ÏÃ¤ò¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Î´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¿·½Õ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¡ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Á£²£°£²£¶¡Á¡Ù¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê·çÀÊ¡£¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²ð¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸Î¾Â¦¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤Î´Ý¤¬àÅÐ¾ìá¡£¡ÖËÜÍè¤À¤Ã¤¿¤é¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç³Ú¤·¤¤¤ªÏÃ¤Ê¤É¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Ï»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¡£²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ó¥Ç¥ª½Ð±é¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃêÁª²ñ¤ÇÅÏ¤¹Í½Äê¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï¸åÆüÅöÁª¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÍÑ°Õ¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£¸¡£½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ë¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë£±Æü¤Ç¤âÁá¤¯ÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤Æ¤Þ¤¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£