元DeNA・ケイが振り返る、日本での生活

今オフにホワイトソックスと契約したアンソニー・ケイ投手が米ポッドキャスト番組で、昨季まで所属したDeNAでの生活について語った。魚介類を避けていたものの「欲しいものは何でも手に入る」と日本の便利さを振り返り、新鮮な食材が豊富に揃う環境を高く評価した。

ケイは昨季、DeNAでプレー。昨年11月にホワイトソックスと2年総額1200万ドル（約18億8200万円）のメジャー契約を結んだ左腕が、米メディア「オーダシー・スポーツ」のポッドキャスト番組「Baseball Isn’t Boring」で横浜での生活について言及した。

番組司会を務めるコートニー・フィニカム氏から「日本の食事はどうでしたか？」と質問されると、ケイは「素晴らしかったよ。全てがとても新鮮で、文字通り欲しいものは何でも手に入る」と回答。続けて「僕と僕の妻は魚介類がそこまで好きではないから、魚介類を避けていたけど、僕らが欲しいものは何でも揃っていたから、何も問題はなかったんだ」と振り返った。

同じく司会のロブ・ブラッドフォード氏が2008年の来日時に体験したサブウェイでの出来事を話題に出すと、ケイは日本の細やかなサービスについても言及。ブラッドフォード氏が「ナプキンがビニールで個包装されてたんだよね」と驚きを示すと、ケイは「（日本では）それは結構普通なんだよね。ちょっとしたおしぼりみたいなやつでしょ？」と応じ、日本の丁寧なサービスに慣れ親しんでいた様子を見せた。

昨季のケイはDeNAで24試合に登板し、防御率1.74の成績を残した。今季はメッツに所属していた2023年以来となるメジャー復帰になる。日本で過ごした2年間の経験は、投手としてだけでなく、生活面でも貴重な財産となったようだ。（Full-Count編集部）